Julio Cobos criticó el veto presidencial y apuntó contra los radicales que lo apoyaron

El diputado nacional Julio Cobos brindó detalles en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM sobre la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados que dio marcha atrás con la reforma a las jubilaciones. Hace días que la Unión Cívica Radical (UCR) está en el centro de la polémica, ya que varios legisladores cambiaron de posición y apoyaron el veto. Cobos fue uno de los tres radicales mendocinos, junto con Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que decidió votar en contra del veto presidencial. Durante la entrevista, afuera del Congreso se vivían momentos de tensión entre manifestantes y la policía.

Para explicar brevemente el fundamento de su voto, Cobos expresó que el mismo "se basa en que entendemos que a la hora de administrar hay que asignar prioridades y la prioridad, para mí y para gran parte de los que hoy acompañamos la existencia de la Ley, son los niños, los jóvenes y el adulto mayor porque son los dos sectores más vulnerables". Y "en ese sentido intentar, a través de una movilidad jubilatoria que se requiere por ley y lo ha pedido la Corte, un mínimo de dignidad a las jubilaciones que hoy están deprimidas. De agosto del año pasado a agosto de este año han perdido casi el 22%. El sistema previsional es el que más ha contribuido a la disminución del déficit fiscal".

"Esto implica un costo fiscal establecido por la Comisión de Presupuesto de 0,44 puntos. Algo equivalente a lo que implicó la incorporación del régimen de la 4ª categoría al régimen de Ganancias, cosa que el Gobierno no lo tenía en cuenta porque ellos, antes de ser gobierno, los legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel, habían acompañado el proyecto de Unión por la Patria de quitar este impuesto", dijo Cobos y agregó que "hay muchas cosas que contribuyen a equilibrar el tema fiscal, pero asignándole la prioridad que corresponde. Así que esto es lo que no he acompañado".

El diputado expresó que intentaron sostener la insistencia que "por pocos votos no se ha logrado" y apostó a a esperar a ver qué pasa con el presupuesto: "Seguiremos en el presupuesto que ahora va a elevar el Ejecutivo viendo de qué manera podemos contribuir a atender estos dos sectores que, vuelvo a decir, son los más vulnerables: los jóvenes y el adulto mayor".

La división de los votos radicales, idas y vueltas y algunos cambios de opiniones en las últimas jornadas ha sido motivo de discusión fuera y dentro de la UCR. Al respecto Cobos se refirió a los diputados mendocinos Nieri y Verasay quienes votaron como él: "No se habían expresado antes, iban a esperar a último momento. Creo que actuaron bien. Decidieron conforme al pensamiento de nuestro partido". Respecto a quienes votaron a favor del veto expresó: "Ellos dieron sus explicaciones en el bloque, cosa que nosotros no compartimos en su mayoría. Prefirieron sostener el veto basado en los argumentos del Poder Ejecutivo, diciendo que esto origina problemas fiscales, cosa que les aclaramos que no es así. La reducción del gasto público que ha hecho el Gobierno ha sido del 44% del PBI al 32%. Esos 12 puntos que bajaron no mueven para nada la aguja". Sin embargo, "ellos se basaron en esa fundamentación y preferían acompañar el veto. Es la respuesta que nos dieron. Los intentamos convencer, pero no pudimos".

Escuchá la entrevista completa: