La abogada de María Cristina Zuccardi dio detalles del fallo con perspectiva de género

La Corte Suprema resolvió la millonaria disputa en la dinastía Zuccardi en un fallo que marca un precedente en perspectiva de género. José Zuccardi deberá pagar 12 millones de dólares a su hermana, María Cristina Zuccardi, como compensación por el perjuicio sufrido en el reparto de la herencia familiar. La sentencia subraya la importancia de la equidad de género en la distribución de bienes basada en lo que se denomina "legítima" que es "la parte que cada hijo debe recibir por igual, sin importar el género sino por el solo hecho de ser hijos", dijo la abogada de familia, Beatriz De la Vega en MDZ Radio 105.5 FM y destacó que este fallo podría influir en futuras decisiones judiciales relacionadas con derechos de herencia y la justicia de género.

De la Vega comentó que se trata de un fallo "sumamente interesante". Si bien hay otros fallos significativos en cuanto a perspectiva de género, sobre todo en el ámbito de familia, "en este ámbito de sucesiones no es tan habitual. La doctora María Teresa Day ha tenido una mirada y una claridad al momento de juzgar que es fantástica".

"Esto es una empresa familiar que todos conocemos. Hay tres empresas que están en juego: Cimalco, Cimalco Neuquén y La Agrícola", dijo la abogada y continuó su explicación: "Emma Cartellone y Alberto Victorio Zuccardi eran los papás y tienen tres hijos, José Alberto y dos hijas mujeres. En el año 1992 hacen lo que comúnmente decimos anticipo de herencia. En ese momento hacen la partición de las empresas Cimalco y Cimalco Neuquén en tres partes iguales, pero de La Agrícola le dan al hijo varón, José Alberto, más del 87% de las acciones".

Según explicó De la Vega, en algún momento los padres "se dan cuenta que han dejado mal a sus hijas mujeres, hacen un nuevo convenio y dicen que se les va a pagar con vino y toda una cosa media rara. Han beneficiado a este hijo varón y ellos reconocen esto. El fundamento que dan es que es una forma de premiar al más creativo, al más innovador. Tenían esta mirada de que la empresa necesita de este hombre que dedique todo su tiempo, que es el más apto para cuidar las empresas". A su vez añadió que "tenemos que remontar a la época de la crianza de estos padres y a las perspectivas que tenían. No se trata de entrar a criticarlos sino de aprender y reflexionar sobre estas miradas y los esquemas que tenemos actualmente".

En este sentido la letrada explicó que "la jueza, con muy buen criterio, dice que acá no se trata de que estos padres hayan amado más a este hijo varón, sino que su mirada era sobre este estereotipo y este esquema de que el hombre estaba mejor capacitado o podía tener mejor dedicación de tiempo para dedicarle a las empresas y en este marco conceptual se movieron". De la Vega señaló que es un precedente muy importante y citó parte del fallo: "'La actora por el solo hecho de ser mujer recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Sus padres no consideraron que tuvieran la capacidad, la aptitud creativa y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar con mayor potencial en ese momento y cualidades todas que encontraron solo en el hijo varón'. Es claramente una injusticia porque en temas de sucesiones los hijos tienen derecho a recibir por parte iguales. Está en primer lugar lo que se llama la legítima y la legítima es esta parte que cada hijo debe recibir por igual. No importa si es hombre o mujer, deben recibir igual por el solo hecho de ser hijos".

José Alberto Zuccardi, entre otras cosas argumentó que "acá no hay violencia de género y que el juzgamiento con perspectiva de género no significa que los jueces deban fallar en todos los casos a favor de la mujer", dijo De la Vega y explicó que "no es que siempre que haya una mujer se le va a dar la razón, pero sí partimos de que objetivamente la mujer está en una condición de inferioridad en muchas situaciones. En este ámbito empresarial, como es el caso del fallo que estamos analizando, no se trata de ser ultra feminista sino de que objetivamente empezamos a mirar y nos damos cuenta cuántos cargos jerárquicos son ocupados por mujeres y cuántos por hombres. Aún hoy, pleno siglo 21".

