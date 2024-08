Nicolás Del Caño dijo que la visita a represores fue para "buscar impunidad"

La sesión de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles fracasó por falta de quórum, debido a la ausencia del bloque de Miguel Ángel Pichetto. La reunión, convocada para discutir leyes de seguridad y la polémica visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en Ezeiza, se vio envuelta en un clima de alta tensión política. El diputado nacional Nicolás Del Caño dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM sobre lo ocurrido en la sesión de labor parlamentaria y explicó el proyecto presentado por la izquierda para que diputadas y diputados de La Libertad Avanza den explicaciones en el Congreso, que se realice un repudio y se ponga en pie una comisión investigadora independiente para determinar a qué fueron, con qué objetivo, qué hablaron, quién los dejó entrar, etcétera.

Del Caño aseguró que era "una sesión convocada por el oficialismo con los bloques aliados y uno de esos bloques, el de Pichetto, no dio quórum". Agregó que desde el Frente de Izquierda "a pesar de que muchos temas no estaban incorporados, que siempre insistimos en temas que hacen a las necesidades del pueblo trabajador, queríamos discutir la visita de los diputados de La Libertad Avanzar al penal de Ezeiza para ver a los genocidas como Astiz y otros".

"Por varias declaraciones que hemos escuchado de diputadas que estuvieron presentes, no se trató de una visita humanitaria como se señaló, sino que detrás de esto hay una búsqueda de impunidad. Por eso queríamos discutir no solamente un repudio, sino además una comisión investigadora", dijo Nicolás Del Caño quien también disparó contra Beltrán Benedit, "otro de los diputados que está signado como quién promovió y organizó esta visita, y salió a decir que en realidad no eran criminales, sino que habían combatido la subversión, reivindicando el terrorismo de Estado. Una barbaridad, porque estamos hablando de asesinos, de gente que se robó niñas, niños, les robó su identidad y que todos los días refuerzan el pacto de impunidad porque se niegan a decir qué es lo que hicieron con esas niñas, con esos niños, con los detenidos desaparecidos".

Lourdes Arrieta, una de las diputadas que visitó a los represores en Ezeiza, argumentó que no sabía quiénes eran. Días después se conoció una fotografía de la visita. Al respecto, Del Caño expresó que "se contradice bastante. Nos enteramos hoy que ha presentado esta diputada una denuncia que involucra a quienes estuvieron en esa visita, pero la foto los muestra sonrientes junto a los genocidas en el penal de Ezeiza en un acto que da lugar a la interpretación de que es un acto político de búsqueda de impunidad", insistió el legislador ya que "no es algo que uno pueda simplemente inferir por una hipótesis, sino que después uno escucha lo que dice el ministro de Justicia planteando que deberían tener los genocidas un beneficio de prisión domiciliaria, claramente se busca darle todo tipo de beneficio a gente que estuvo en libertad durante años por crímenes de lesa humanidad".

"No es una cosa que no se sabía, como también otra diputada dijo que por la edad no lo sabía", dijo Del Caño haciendo referencia a Lourdes Arrieta. "En mi caso tengo unos años más, no viví la dictadura y sin embargo desde muy chicos comenzamos a preocuparnos por lo que había sucedido, porque justamente en los años 90 estaban libres y los escraches que organizaba la agrupación Hijos a los genocidas que estaban en libertad al grito de ‘como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar’. Justamente fue gracias a esa pelea, esa lucha, a ese señalamiento que se los pudo empezar a juzgar después de muchos años", dijo y añadió: "Veo bastante inverosímil llevar el libro de Nunca Más, creo que busca despegarse de este hecho político repudiable. Por eso queremos también la comisión investigadora, para que den explicaciones en el Congreso Nacional sobre cuál es la situación, cómo fue esta visita, cuál es el objetivo. Se habla de que le habrían entregado un proyecto de ley".

Del Caño señaló que "la propuesta que llevamos para el día de hoy, y creo que es la tesitura que hemos tenido los distintos bloques de izquierda, es por un lado un repudio contundente sosa que no se plantea. La declaración que había propuesto La Libertad Avanza con sus bloques aliados hablaba de preocupación y otras cosas poco contundentes". Además del repudio agregó que la comisión investigadora que proponen desde el bloque del Frente de Izquierda "también es importante en ese marco para dilucidar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las motivaciones de quienes participaron, de qué manera. A partir de eso cuáles pueden ser las definiciones posteriores habrá que debatirlas".

El diputado nacional argumentó que "esta política de impunidad no es casual. Es un gobierno que lleva adelante una política represiva para un plan de ajuste durísimo. Vemos las consecuencias de la multiplicación de la pobreza, que ya era realmente inaceptable, y ahora hay millones de nuevos pobres. La indigencia es del 20% de la población. Estamos en una situación gravísima y frente a eso tenemos una represión muy fuerte. Todavía hay detenidos por la movilización contra la Ley Bases".

Finalmente Del Caño agregó que en el proyecto que presentó "la ministra Patricia Bullrich también tiene que dar explicaciones porque está a cargo de la seguridad de las cárceles federales. Tienen que dar explicaciones y pruebas de cómo se cocinó esta visita, cuál fue el pedido, cuáles eran los motivos, cómo se desarrolló, quién los dejó entrar. Todo eso tiene que ser algo que esté plasmado e informado por eso también hemos pedido que esté presente la ministra Bullrich".

Escuchá la entrevista completa: