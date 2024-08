Marcos Peña habla sobre su futuro político y responde a los "cuchillazos" de Santiago Caputo

Marcos Peña, desembarcó en la ciudad de La Plata a presentar su primer libro “El arte de subir (y bajar) la montaña” en la sede de la U.C.L.P. Minutos antes de la presentación, el jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri mantuvo con MDZ una charla a fondo en un conocido y coqueto café céntrico de la Ciudad de los tilos y diagonales.

En la corta conversación, apremiado porque llegaba tarde a la presentación de su libro, Marcos Peña remarcó que está retirado de la política, eludiendo de esa forma algunas de las preguntas sobre la coyuntura nacional. El exjefe de Gabinete sostuvo que previo a la publicación de su primer libro escribió otro, que nunca piensa publicar, que le sirvió para hacer catarsis de sus cuatro años como el hombre fuerte del gobierno de Juntos por el Cambio. “Me sirvió para entender el porqué de a mayor responsabilidad de liderazgo se tiende a un mayor aislamiento social”; condensando en pocas palabras sus más de 20 años de recorrido hasta llegar a las primeras líneas de la política argentina.

Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri, presentando su libro en la Universidad Católica de La Plata.

Foto: U.C.AL.P

En cuanto a si había tenido alguna pela con Santiago Caputo, que según trascendidos apuñalaría su libro cada vez que entra a su oficina, Peña aseguró que no lo conoce y que no quiere basar su respuesta en rumores. “Por suerte hay gente que le gusta el libro, y si no le gusta el libro es súper respetable", dijo.

-¿Qué te llevo a escribir un libro que no está relacionado directamente con la política?

-Bueno, está relacionado con algo que hace a la política, que somos las personas que hemos atravesado situaciones de liderazgo, ¿no? Son cosas que aprendí en esos cinco años de los que me fui de política y que sentía que tenían un valor compartirlos con otras personas. Aprendizajes, herramientas, de algo que en mi caso había omitido mucho durante mi paso por la política y que siento que puede serle útil a otros.

-Cuando anunciaste que ibas a escribir un libro, se pensó que ibas a contar tu paso y algunos entretelones de tu experiencia como jefe de gabinete de Mauricio Macri.

-Sí, sí, bueno, pero sentía que esto era el aporte. De hecho, ese libro más político sobre mi paso por la Jefatura de Gabinete lo escribí en el 2020.

-¿Lo tenés en gateras, para publicarlo?

-No, no lo voy a publicar. Siento que lo que más saqué limpio es esto que comparto, que tiene muchas cosas de la experiencia de lo que creo que muchas veces omitimos, que es que en un gobierno básicamente estás lidiando con personas. Muchas veces hablamos de ideología, de instituciones, de otras partes de la política. Y lo que sacó limpio es esas relaciones, esos vínculos, esos aprendizajes más humanos. Abierto, obviamente, siempre a compartir experiencias de la parte de esa política; pero el libro sentía que era este.

-¿Nunca vas a publicar ese libro que tenés escrito y guardado en algún cajón de tu casa?

-No, porque siento que justamente en el 2020 era más un impulso. Lo que pasa muchas veces, que te ponés a defenderte, a explicarte, a justificarte. Y siento que estoy súper tranquilo con lo que hicimos y súper abierto a ayudar a sacar otros aprendizajes en nuestro gobierno; pero primero quería, pero desde otro lugar, digamos.

-¿Te sirvió para hacer catarsis de lo que fue tu desempeño en el gobierno de Mauricio Macri?

-Sí, me sirvió para entender el porqué de a mayor responsabilidad de liderazgo se tiende a un mayor aislamiento social y también para entender esto de por qué nos comprometemos tanto a veces con esa cosa de defenderse y atacar; y es parte de la desconexión, creo. La falta de perspectiva que nos chupa el microclima. Y nada, creo que es sano también sacarse esas cosas de encima, pero al final es más fértil poner foco en cosas que le sirven a otros.

-En los últimos días trascendió que Santiago Caputo cada vez que entra a su oficina, apuñala tu libro. ¿Tuviste alguna pelea con él?

-No, no nada. Primero que no lo he escuchado de él.

El "cuchillazo" de Santiago Caputo

Crédito: Revista Noticias

-¿Pero vos lo conoces?

-No, no lo conozco. No me quiero basar sobre rumores, no lo conozco. Por suerte hay gente que le gusta el libro, si no le gusta el libro es súper respetable.

-Te cambio de tema, ¿cómo ves este nuevo PRO, con el relanzamiento de Mauricio Macri?

-Tengo mucho cariño por las personas que están ahí, empezando por Mauricio. Creo que tienen mucho para aportar a la Argentina, a las provincias, a los municipios. Me gusta mucho que haya una nueva generación, que vayan emergiendo, que fueron los que se criaron un poco con nosotros en su momento. Nada, desearles lo mejor; creo mucho en el valor de esa cantidad de gente que se ha dedicado estos años a aprender, a formarse, a gestionar. Creo que es un capital súper importante para el país.

-Definitivamente ¿vos ya te ves afuera de la política?

-Sí, yo estoy afuera de la política.

-Si te llama Mauricio para ser parte de este nuevo PRO, ¿qué vas a hacer?

-Yo tengo muy buena relación con Mauricio. Él ha sido súper respetuoso y estoy muy agradecido con él de respetar mi decisión de alejarme, nada, siempre los alentaré y estaré desde lo humano para acompañar, pero no estoy en lo político.

-¿Creés que el PRO debe sumarse a La Libertad de Avanza?

-No, no sé. Creo mucho en las personas que están ahí, que van a poder tomar las mejores decisiones para lo que viene.

-¿Y el escenario del año que viene, cómo lo estás viendo?

-Uf, falta un montón todavía. A veces los tiempos de la política se adelantan a los de la gente y creo que falta mucho. Marcos Peña en la previa de la charla con MDZ

Foto. Jose Luis Carut

-Hay un viejo axioma de la política que dice que el político nunca se retira. No sería tu caso.

-Sí, muchas cosas van cambiando, ¿no? Y creo que también está bueno dar ese paso y poner en cuestión esas ideas que eran tan rígidas.

-¿Cómo evalúas estos meses del gobierno de Milei?

-Habiendo estado en esa Casa Rosada, sé que es muy difícil saber todo lo que se sabe ahí adentro. Con lo cual, no estando tan empapado del día a día y habiendo viajado bastante, no me quiero meter en una opinión muy específica. Solo que ojalá que logren ordenar la economía, que logren los objetivos que han planteado para que la gente viva mejor.