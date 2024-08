Lourdes Arrieta denunció penalmente a colegas y funcionarios por la visita a genocidas

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, pidió a la Justicia que investigue la polémica visita que realizó junto a un grupo de legisladores oficialistas a represores detenidos por delitos de lesa humanidad. La libertaria mendocina denunció penalmente a colegas diputados y otros funcionarios públicos por la organización del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza.

Desde hace semanas, Arrieta viene siendo protagonista del escándalo generado por la visita a que realizó el 11 de julio pasado al Complejo Penitenciario de Ezeiza junto a los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Esa jornada los legisladores de La Libertad Avanza se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.

En medio de la polémica, la diputada mendocina afirmó que concurrió engañada a ese encuentro y aseguró que no conocía a los genocidas detenidos porque había nacido en 1993, una década después de finalizada la dictadura militar. En tanto, este miércoles concurrió a la frustrada sesión de la Cámara de Diputados abrazada a un ejemplar del libro “Nunca Más” y manifestó que es una “hija de la democracia”, buscando demostrar una suerte arrepentimiento.

Sin embargo, las controversias no terminaron allí, ya que en las últimas horas Arrieta llevó el caso a la Justicia. La legisladora libertaria presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, patrocinada legalmente por el abogado Yamil Castro Bianchi.

Desde el entorno de la diputada confirmaron a MDZ que la presentación fue realizada hace dos días y que en la misma pide que se investigue la posible comisión de graves delitos y apunta directamente contra colegas de la bancada oficialista, además de otros funcionarios nacionales. Responsabiliza directamente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro y también señala a Sharif Menem, secretario del presidente de la Cámara, Martín Menem. Agrega entre los implicados al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y al titular del penal de Ezeiza. También indica como uno de los organizadores de la visita al cura Javier Olivera Ravasi.

En concreto, la denuncia de Arrieta pide que se investigue los posibles delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; conspiración; y malversación de caudales públicos. Advierte que la visita se hizo con el conociemiento de las autoridades del bloque oficialista de la Cámara Baja y que la presidencia del cuerpo puso a disposición la movilidad para trasladarse hasta el complejo penitenciario de Ezeiza.

La legisladora incorporó al expediente como pruebas las capturas de pantalla de las conversaciones en grupos de WhatsApp de los que participaron los diputados libertarios, además de fotos sobre la visita.

En su relato, resalta que la organización de la visita comenzó luego de que fuera agregada a un grupo de WhatsApp impulsado por el cura Olivera Ravasi en el que se discutían cuestiones relacionas con personas mayores privadas de la libertad y la duración de los procesos penales que los involucran.

En uno de los pasajes de la denuncia, Arrieta remarca que “lo que creí que sería un grupo de WhatsApp para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores, hoy me envuelve en una polémica en la que no sólo no he deseado estar, sino con la que no comulgo por ser contraria a mis valores cristianos, por la que también debo, en función de mi calidad de diputada, exponer a S.S para que pueda investigar y determinar si ha existido la comisión de algún ilícito”.