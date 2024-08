La reacción de la política a las fotos de Fabiola Yañez

Los principales actores de la política se expresaron luego de que se conocieran dos fotografías de la ex primera dama, Fabiola Yañez, con marcas de golpes en un ojo y un brazo que le habría dado el expresidente Alberto Fernández.

Las imágenes muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha. Además, también aparecieron chats entre la mujer y el exmandatario, en los cuales Yañez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama. Por su parte, Fernández respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

La denuncia generó un escándalo y varias figuras se expresaron al respecto. "Antes que nada, mi solidaridad, de corazón, con Fabiola Yañez. El expresidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista. Las pruebas son irrefutables. El lugar de los monstruos es tras las rejas", escribió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Antes que nada, mi solidaridad, de corazón, con Fabiola Yáñez. El ex presidente convirtió la Quinta de Olivos en un infierno mientras se decía feminista.



Las pruebas son irrefutables. El lugar de los monstruos es tras las rejas. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 9, 2024

"Toda mi solidaridad con Fabiola Yañez, espero justicia y lamento el mensaje nefasto que deja la política desde las más altas esferas del poder a las mujeres que sufren violencia. Alberto Fernández gozó de una impunidad inmunda durante todo su mandato, siendo imposible que nadie supiera lo que hacía el presidente. Imperdonable él y los que lo sostuvieron", posteó Carolina Piparo.

Toda mi solidaridad con Fabiola Yáñez, espero justicia y lamento el mensaje nefasto que deja la política desde las más altas esferas del poder a las mujeres que sufren violencia.

Alberto Fernández gozó de una impunidad inmunda durante todo su mandato, siendo imposible que nadie… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) August 9, 2024

"Alberto Fernández tiene que ir preso, no hay que perder ni un segundo más", lanzó el diputado Ramiro Marra.

Alberto Fernández tiene que ir preso, no hay que perder ni un segundo más. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 9, 2024

"El que hizo esto fue literalmente el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad", criticó el diputado bonaerense por La Libertad Avanza Agustín Romo, que contó con el reposteo de la canciller Diana Mondino.

El que hizo esto fue literalmente el creador del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. pic.twitter.com/AGVzj8wT2V — Agustín Romo (@agustinromm) August 9, 2024

"Así nos querían vender al sorete inútil, cínico, violento y corrupto de Alberto Fernández. MEMORIA!", escribió la subsecretaria de Economías Regionales de la Nación, Inés Liendo.

Así nos querían vender al sorete inútil, cínico, violento y corrupto de Alberto Fernández. MEMORIA! pic.twitter.com/5bSp8XIWV9 — Inés Liendo (@ineliendo) August 9, 2024

"Nos encerraron. Nos persiguieron. Nos estigmatizaron. Nos enfermaron. Nos fundieron. No nos dejaron despedir a nuestros muertos. Ellos estaban de joda, haciendo negocios y golpeando mujeres...", posteó el subsecretario de prensa de la Nación, Javier Lanari.

Nos encerraron. Nos persiguieron. Nos estigmatizaron. Nos enfermaron. Nos fundieron. No nos dejaron despedir a nuestros muertos. Ellos estaban de joda, haciendo negocios y golpeando mujeres... — Javier Lanari (@javierlanari) August 9, 2024

"Lo puso Cristina. Que ningún K se haga el boludo", compartió Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

Lo puso Cristina. Que ningún K se haga el boludo. — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 9, 2024

"Señores: nunca más. Fin", puso el vocero presidencial Manuel Adorni.