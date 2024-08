Gabriel Katopodis se desligó del escándalo de los seguros de Alberto Fernández: qué dijo el exministro

El exministro de Obra Pública de la Nación durante el Gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, se desligó de la acusación que recibió por beneficiar a la secretaria privada del expresidente con contrataciones de seguros.

El exfuncionario compartió en redes sociales un descargo luego de que se lo acusara de beneficiar con un contrato de siete millones de dólares a la empresa de seguros de Héctor Martínez Sosa, esposa de la de la secretaria privada de Fernández. "No intervine ni tomé decisiones para beneficiar a ninguna empresa", indicó el actual funcionario de Axel Kicillof.

"Todos los que conocen mi trabajo, los que me quieren y los que no, saben cómo hago política, cómo administro los fondos públicos y cómo es mi vida. Por eso no voy a dejar que se diga cualquier cosa", agregó el exfuncionario nacional en una publicación en la red social X.

Este jueves, diario Clarín publicó una serie de chats en los que aparece mencionado el entonces funcionario de Alberto Fernández como un hombre clave para que se cierre una licitación a nombre del ministerio que él conducía.

Alberto Fernández también quedó en la mira por la denuncia de su expareja Fabiola Yañez.

"Me acaba de decir Kato (Katopodis) que lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Y que cualquier cosa lo llames", dice uno de los mensajes que se filtró y que habría enviado María Cantero, una de las secretarias privadas de Fernández. Se trata de una licitación anual de US$7.000.000.

"Esto es una mentira absoluta", aclaró el funcionario al compartir una captura de esta publicación. Y remarcó que él no intervino ni tomó "decisiones para beneficiar a ninguna empresa".

A cargo de este contrato estaba la firma Castello Mercuri desde diciembre de 2020, al año siguiente, según consigna Clarín, esta compañía recibió la notificación de que ya no seguiría a cargo de esto. Las fechas aparentemente coinciden con la de los chats que se filtraron y con la llegada de Katopodis al ministerio.

A partir de ahí, la empresa de Martínez Sosa Bri Seguros siguió a cargo de ese contrato que pagaba US$7.000.000 por año.