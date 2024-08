En reemplazo de Alfredo Cornejo, Hebe Casado viaja a Chile y al mismo evento al que irá Javier Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este jueves a la provincia de Neuquén para recorrer el yacimiento de Vaca Muerta y, después, se trasladará por primera vez desde que asumió en el poder a Chile para participar de un acto conmemorativo de GasAndes, la empresa que tiene el control del gasoducto homónimo por el que se exporta gas de Argentina al vecino país. No reunirá con con su par Gabriel Boric.

Quien también estará en dicho evento es la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, que acudirá en representación de la provincia y en reemplazo de Alfredo Cornejo. En un principio, la ausencia del gobernador se debía a que tenía previsto volar a Buenos Aires ese mismo día.

Precisamente, Cornejo iba a formar parte de un panel del Congreso organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en el predio La Rural. No obstante, según pudo saber MDZ, el mandatario provincial se encuentra atravesando un cuadro de enfermedad, lo cual provocó que pospusiera todos sus planes agendados.

En lo que respecta al evento en el país trasandino, tendrá lugar en el Mandarin Oriental Hotel, de la ciudad de Santiago. La actividad tiene como objetivo celebrar que se completó el transporte del primer trillón de pies cúbicos de gas (TCF) en el gasoducto que atraviesa la Cordillera de los Andes. Se trata de 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural.

"Casado no viaja con el presidente. Incluso llega antes a Santiago de Chile", señalaron a este diario allegados a la vicemandataria oriunda de San Rafael. Asimismo, no confirmaron si habrá un acercamiento oficial entre Casado y Milei una vez que ambos estén presentes en el lugar del evento. "Todavía no tenemos más detalles sobre si encuentra con el presidente o no, pero seguramente va a pasar", aseguraron.

Karina Milei acompañará a su hermano Javier en su paso por el país trasandino.

La agenda oficial de Javier Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este último viernes que Javier Milei partirá rumbo a la Patagonia a las 7.25 junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular de YPF, Horacio Marín, y el secretario de Recursos Naturales, Daniel González Casartelli.

Primero, se encontrará a las 9. 00 hs con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y ambos partirán en helicóptero hacia Loma Campana, previo a sobrevolar los yacimientos de Vaca Muerta. Luego, Milei visitará las oficinas centrales de YPF, ubicadas en el acceso norte de la ciudad de Neuquén, donde planea reunirse a las 11.30 con representantes de las principales empresas operadoras: CGC, Chevron, ExxonMobil, PAE, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Total Energies, Shell, Vista, YPF, Aconcagua y Bulgheroni. Concluirá su pasó por dicha provincia al mediodía al recorrer las instalaciones de la planta de gas de Tratayén,

Posteriormente, emprenderá viaje a Chile desde el Aeropuerto Internacional de Neuquén rumbo a Santiago. Su aterrizaje está previsto para las 14:15 en el país trasandino. La delegación de la Presidencia será recibida por el embajador en Chile, Jorge Faurie. La comitiva argentina asistirá al acto conmemorativo del primer TCF (Trillion Cubic Feet) de gas natural transportado de Argentina a Chile a través del gasoducto. Milei brindará un escueto discurso a las 19.40 hs.

Por el momento, se descarta un encuentro entre Javier Milei y su par chileno Gabriel Boric. La delegación presidencial tiene previsto regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la noche.