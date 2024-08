Control de daños del peronismo

Cumplidos 8 meses del apartamiento del peronismo del poder meritúa hacer un control de daños que su gestión provocó en el país. Es necesario puntualizar dos cuestiones básicas sobre las que se va a enfocar el análisis.

1) Se utiliza la palabra peronismo, que es el genérico que engloba todas las vertientes que ha utilizado este partido o movimiento, como prefieren denominarlos los que se definen peronistas clásicos, ortodoxos o puros, sobre todo en tiempo o circunstancias en las que era conveniente o práctico no asimilarse al menemismo o al kirchnerismo últimamente.

Será el peronismo kirchnerista el prevalente en los últimos años, pero siempre peronismo, porque los unen permanentemente patrones comunes: a) voracidad por el poder, más cuando están fuera del mismo, b) un concepto extraño de lealtad, porque en su interior reinan las traiciones y deslealtades en continuidad, c)una evidente ineptitud en el ejercicio del poder y d) un lamentable y terrible halo de corrupción que envuelve sus diferentes gestiones.

2) Pondremos focos en las dos últimas gestiones en las que estuvo al frente Cristina Fernández de Kirchner, la primera como presidente y la recientemente finalizada como vicepresidente formalmente, pero en los hechos la jefa real .

Fue la creadora, mentora y conductora de la instalación del trípode que condujo el país desde diciembre del 2019 hasta el mismo mes del año 2023. Apeló a Alberto Fernández, decisión errada y hasta perversa, tras una reconciliación hipócrita luego de sus profundas desavenencias anteriores, para auparlo a una presidencia de forma y con escaso poder real, que comenzó a esmerilar y horadar inexplicablemente, desde el inicio del mandato.

Completó el andamiaje del poder con Sergio Massa, dejando al costado, pero sin olvidar completamente, las alusiones del tigrense a sus “cualidades” como presidenta y a las reiteradas alusiones de Massa de “meter presos a los chicos de La Cámpora”, vertidas cuando enfrentó a Macri y Scioli por la presidencia en 2015.

Minucias obviables para acceder al poder como sea .

Vale mencionar que Sergio Massa fue favorecido en mayor medida que Alberto Fernández en el reparto de cargos de poder y en cajas con fondos importantes. Vivo y pícaro el hombre ubicuo y todo terreno. Cristina dejó en manos de La Cámpora, presidida por su hijo, las cajas más importantes y abundantes del país. Todo calculado y en orden.

Hechas las aclaraciones previas, vamos al control de daños.

A) Cristina, Amado y Alberto: una presidenta condenada por tribunal oral a 6 años de prisión más la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Hay mas sentencias en espera. Un vicepresidente condenado por sentencia firme por la Suprema Corte a 5 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más inhabilitación por vida en el ejercicio de cargos públicos. También aguarda por otra sentencia. Quiso quedarse con la imprenta Ciccone, autorizada a imprimir dinero. Minucias dinerarias.

Boudou fue elegido por Cristina como vicepresidente por consejo también de su hija Florencia, como ella lo expresó en el libro Sinceramente, y vale recordar sus palabras laudatorias en alguna ocasión: “Necesito a mi lado a alguien que no tenga miedo”. Vaya que no temía.

Alberto , último presidente peronista, imputado en la causa seguros, que por día ofrece novedades impactantes que lo comprometen, surgidos del teléfono de su secretaria privada, María Cantero. Del mismo teléfono y sorpresivamente surgieron mensajes, fotos, audios y videos, remitidos por Fabiola Yañez, ex pareja de Alberto, mostrando y señalando supuestas agresiones y violencia sobre su persona, provocadas por el expresidente.

Una presidenta y un vice presidente condenados por corrupción y otro presidente peronista imputado también por corrupción y por violencia de género, aparentemente ejercida en la residencia oficial, y en principio muy comprometido. Control de daños por corrupción y violencia de género.

B) Axel Kicillof: en su paso como ministro de Economía, el actual gobernador de la provincia de Bs As, fue el encargado, por orden de Cristina y con el apoyo legal de Eduardo Zanini, de reestatizar YPF y devolvérsela al país de las manos de Repsol. No le iba a costar un peso al país prometió .

No cumplió con la obligación de lanzar una oferta para el resto de los accionistas. El país tiene una sentencia en contra en un tribunal de New York para abonar al fondo Burford, que compró la deuda de los accionistas no atendidos, la suma de 16.099 millones de dólares . Todo un buen y eficiente ministro; pero hay más. A Repsol, que prometió le iba a cobrar por sus incumplimientos e irregularidades, terminó abonándole 5.000 millones de dólares por la renacionalización de la petrolera.

La renegociación que llevó adelante con el Club de París en 2014, fue otra muestra de impericia del “soviético”, como lo apodan sus propios compañeros. 9.690 millones de dólares a pagar en cinco años. De ellos 4.690 millones en intereses y punitorios. Una bicoca.

El economista Luciano Laspina calculó el costo total de la mala praxis de Axel Kicillof: 33.724 millones de dólares. Control de daños económicos causados por el experto en economía.

C) Guillermo Moreno: acaba de recibir su tercera condena por medidas tomadas cuando ejercía su tarea como funcionario público.

Tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos por manipular datos del Indec en 2006 y 2007.

Carga con dos condenas previas. Una por el uso de fondos públicos para solventar la compra del cotillón “Clarín miente” ; dos años y medio de prisión en suspenso y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa, dos años de prisión en suspenso . ”¿Casco o guante?, inquiría desafiante“¿Que quiere?” Preguntaba desafiante y amenazante a los asambleístas.

Ninguna de las dos firmes. Atención : de ser confirmadas las condenas y si la acumulación diera más de tres años, la prisión ya no sería en suspenso.

La alteración de los índices de inflación del Indec conllevó una sentencia millonaria en contra del país por demanda de bonistas que tenían títulos atados a la inflación. Otro servicio al país.

No obstante su evidente ineficacia y conducta delictual en el ejercicio de sus funciones, Moreno se reivindica como un “ peronista puro, probo” y aparece con asiduidad públicamente, sentenciando que el “peronismo ya está listo para asumir el gobierno”, asumiendo una verdadera conducta golpista y aglutinando a su alrededor a otros peronistas que considera puros y capaces como el, Miguel Pichetto, entre otros. Desvaríos de un personaje nefasto. Control de daños en varios sentidos; de gestión, económicos, de conducta democrática.

D) Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente: mucho podríamos hablar sobre el inefable Sergio en su extensa y variada carrera política. El foco lo vamos a poner en el último año de su función al frente de la cartera económica y de su frustrada candidatura presidencial .

En pos de llegar a la presidencia, Massa y su equipo completaron un estropicio inmenso que agravó in extremis la ya por entonces precaria situación económica nacional. El dispendio inmenso e incontrolado del gasto público, financiado con emisión de pesos, depositaron a la economía en un camino de hiperinflación, según expresaron variados economistas reconocidos.

Quien quiera fuera elegido presidente, inexorablemente debía adoptar, por la impericia e irresponsabilidad de Massa, medidas extremas para paliar y enderezar el despropósito llevado adelante por el tigrense. Incluso las debería haber adoptado él mismo si hubiera sido electo. Un verdadero contrasentido. Más control de daños ante una ambición desmedida e irracional.

E) Política de género, de derechos humanos e hipocresía: la presunta conducta violenta de Alberto y la actitud de sus compañeros es sólo un paso más de la hipocresía conque el peronismo kirchnerista a manejado la doble moral conductual a este respecto. Alberto en repetidas ocasiones se autodefinió como el primer feminista. Cinismo e hipocresía sin igual.

Silencio absoluto de Cristina, la responsable de elevarlo a la presidencia, al igual que la mayoría de los colectivos verdes. Condena luego, por la camporista Mayra Mendoza y documentos livianos finalmente de diputados peronistas(no todos) reprochando, pero poniendo énfasis no en Alberto, sino en la gestión del presidente Milei, sobre todo por eliminar el ministerio de la Mujer. “Ah, pero Milei”. Se avecinan novedades sorprendentes.

Anteriormente también hubo silencio total acerca de la condena por abuso sexual sobre el ex todopoderoso José Alperovich, lo mismo en relación al procesamiento del intendente Fernando Espinoza por acoso sexual. Ni una palabra mereció el caso Cecilia Strzyzowski de Chaco, tampoco el periodista militante abusador Ezequiel Guazzora, entre varios más. Comprometía el caso Cecilia al compañero Capitanich. Milagro Sala es una perseguida política, verdadero caso de law fare.

El peronismo kirchnerista ha bastardeado unas de las últimas banderas que enarbolaba. Feminismo selectivo, hipócrita, cínico y de doble vara. La política de género carece de ideología. Comprende todo ser humano cualquiera sea su creencia u orientación de ideas.

En relación a los derechos humanos lo sucedido en Venezuela ha demolido el relato peronista sobre los derechos humanos. El silencio inicial apenas perpetrado el fraude, fue roto por el “Cuervo” Larroque con palabras ambiguas avalando la estafa evidente de la proclamación de Maduro como vencedor.

Días posteriores y abrumada, Cristina apeló a la memoria de Hugo Chávez, solicitando a Maduro la publicación de las actas del sufragio. Lo que no mostraron el día de la elección es inconducente totalmente por clara sospecha de manipulación fraudulenta. De las proscripciones y persecuciones previas, ni una palabra. De los muertos, violencia represiva y evidencia autoritaria posteriores, tampoco. Control de daños al pisoteo de los derechos humanos y al feminismo selectivo.

F) Organizaciones sociales y piqueteros: la desfachatez e impudicia la hicieron evidente y explícita al inicio de la gestión de Alberto. Para que no quedaran dudas, ubicaron en los dos lados del mostrador al “Chino” Navarro y a Emilio Pérsico, actualmente imputado. Funcionarios y a su ves líderes de las organizaciones sociales . Entregaban dinero y ellos mismos lo recibían por la otra ventanilla.

Completaban el cuadro, Juan Grabois , que sorprendió ayer en X afirmando, luego de la denuncia de Fabiola Yañez, que volvería a votar por Alberto, y el troskista Belliboni , actualmente procesado. Un dispendio obsceno, sin control y producto del populismo y del loteo de poder con el que se conformó el ejercicio del poder durante el período Fernández.

Hicieron uso y abuso de la pobreza y de las necesidades de millones de compatriotas. A miles prácticamente las sometieron a su voluntad. Sometidos a la indignidad. Control de daño económico y moral.

Se deben tener en la memoria los personajes, los hechos delictuales y las políticas populistas dañinas llevadas adelante. Control de daños para que no se repitan jamás.

Por Joaquín del Tirso - Criterio.news