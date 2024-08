Alberto Fernández denunciado: derechos que no son de izquierda ni derecha

Lo que hasta ayer, para algunos, era un curro de los derechos humanos, de la "izquierda feminista", con un discurso negacionista sobre la llamada violencia de género, del derecho de las mujeres, y la perspectiva de género, hoy parece ser olvidado porque el denunciado es Alberto Fernández. Cuando usamos el derecho para hacer política, y cuando nos adueñamos de un derecho como parte de una ideología, terminamos desmereciendo ese derecho, algo que hicieron los otros, otras y otres.

Esto ha sucedido con los derechos humanos, que no son propiedad de la izquierda ni de la derecha, en todo caso esos derechos se lo debemos a las ideas liberales, y en el caso del derecho de las mujeres, quien puede desconocer la labor que hizo en la materia John Stuart Mill (“El sometimiento de la mujer” 1869 - Obra Literaria), de quien no se puede dudar su ideario liberal y feminista.

Argentina ha incorporado en su Constitución Nacional convenciones internacionales con la reforma del 94 y en esta materia también dictó la ley 26.485, algo poco estudiado, lo que hace que hoy escuchemos opiniones que desinforman, y que demuestran que las políticas de capacitación de nada sirvieron, gastando recursos que solo se direccionaron para la militancia política partidaria.

Hoy unos y otros hacen uso de un derecho para llevar agua para su molino sin pensar en la víctima. Es importante que ante un hecho de la trascendencia que tiene este caso, sirva para que aprendamos algo. El derecho aplicable son las Convenciones CEDAW y Belem do Para, y la Ley 26.485. Estas normas establecen “la discriminación positiva a favor de la mujer”; es de “interés público”, o sea, rechacen a quienes hablan de “instancia privada”.

Si tienen dudas, al respecto lean el art. 18 de la citada ley: “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.” Hay que aclarar que ninguna de esas normas usan el término “violencia de género”, término usado en España, y en Argentina por el periodismo y como un modismo, no está en la ley.

Las normas jurídicas hablan de violencia y discriminación hacia la mujer, eso es lo que merece una protección especial y se lo considera un derecho humano. La propia ley indica en su art. 41: “En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.” Se entiende que la violencia de género no es un tipo penal, no es un delito per se, los delitos están en el Código Penal.

En el caso del expresidente, si se constatan las lesiones y si hubo amenazas tipificadas en la ley penal, entonces tendremos que tratar el caso con las normas de protección a la mujer que ya señalamos, y que brindan un trato y procedimiento especial, con ventajas especiales hacia las víctimas.

Ahora hay un caso, todo indicio servirá para acreditar si hubo violencia y/o discriminación, amplitud probatoria se llama. Se podrán probar las lesiones, las amenazas, también en materia civil la víctima podrá iniciar una acción por daños en contexto de violencia de género, por la violencia psicológica, económica y patrimonial, y en todo los casos siguiendo los tipos y modalidades indicadas en la 26.485. Tiene derecho a una reparación económica, es su derecho, y no se la puede recriminar por hacer valer ese derecho.

Los argentinos hemos sido testigos de esa violencia de Alberto Fernández respecto a su pareja, inolvidable cuando la culpó de la famosa “fiesta de Olivos”. Ahí mostró su perfil, muy importante para ser evaluado por la Justicia. Recuerdan un video en que el denunciado, en un bar, se levanta de una mesa para agredir a otra persona. Recuerdan cuando hacía declaraciones contra CFK, contra el memorandum de Irán, que después cambió sin dar explicaciones y así innumerables mentiras que se pueden acreditar en la causa para construir el perfil de un violento. Los argentinos hemos sido testigos de esa violencia de Alberto Fernández respecto a su pareja, inolvidable cuando la culpó de la famosa “fiesta de Olivos”.

Que la relación haya sido de pareja y no un matrimonio no importa para las normas citadas, sea esposa o pareja tiene derecho a exigir una compensación por los daños en contexto de violencia de género. La víctima tiene derecho a una “reparación integral”, y esta puede ir más allá de lo económico, y hasta se lo puede condenar a sostener económicamente a su ex pareja con su hijo menor fuera del país. Algunos fallos de la Corte IDH hablan de esa reparación integral.

Es de esperar que este caso le enseñe a unos y otros de que las mujeres tienen derechos, que es verdad que existen machistas que discriminan a la mujer, que existe en algunos casos una relación desigual de poder, y que es necesario brindar igualdad y equidad en el trato. Es de esperar que se entienda que hay derechos humanos, en este caso de una mujer y de un niño (Convención sobre el derecho del Niño), que no es de derecha ni de izquierda, y menos del “comunismo”, que el Estado esta comprometido internacionalmente a defender.

Finalmente agradeceremos a Alberto Fernández permitir que la sociedad toda comprenda la necesidad del reconocimiento de estos derechos humanos y de la existencia de la violencia de género, la que debe juzgarse con “perspectiva de género”, herramienta obligatoria para nuestros jueces a la hora de resolver este tipo de causas, y que terminemos de politizar derechos para efectivamente proteger a las víctimas. Carolina Jacky.

* Carolina Jacky. Ex-Asesora Letrada en INSSJP. ex Gerente de AGP SE para reforma del Estado. Abogada. Derecho Corporativo.