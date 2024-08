A pesar de la tensión con Irán, Argentina no activa el plan de evacuación en el Líbano

Funcionarios diplomáticos de la Embajada argentina en el Líbano se mantienen bajo alerta tras la sorpresiva muerte de Ismail Haniyeh, líder político de la organización terrorista Hamás, por posibles represalias de Irán. A pesar de los rumores de evacuación, fuentes oficiales confirmaron a MDZ que esto aún no sucedió, y "se reitera la recomendación de evitar o postergar viajes no esenciales a la zona".

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en un programa televisivo anticipó: "Se espera un ataque muy fuerte de Irán hacia objetivos amigos de Israel". En función de eso, agregó que se vienen tomando medidas para proteger a los argentinos y diplomáticos en el Líbano al ser posibles objetivos de ataque.

La muerte de Haniyeh desató la furia del terrorismo y, con esto, el temor a una represalia de Irán y la organización terrorista Hezbollah, que se encuentran en guerra con Israel. De modo directo, el país iraní prometió vengar la muerte del líder político responsabilizando al territorio hebreo.

Argentinos en Líbano: ¿serán evacuados?

Las representaciones argentinas en la región se mantienen en estado de alerta, monitoreando los acontecimientos y en permanente comunicación con las autoridades locales y con las otras representaciones diplomáticas en la región, según confirmaron desde la Cancillería a este medio.

Sus funcionarios consulares se encuentran en constante comunicación con la comunidad albiceleste residente en sus jurisdicciones, a efectos de que estén atentos y prevenidos respecto de los acontecimientos. Por su parte, alertaron que, en cuanto a los viajeros, "se reitera la recomendación de evitar o postergar viajes no esenciales a la zona".

Los ministros Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Diana Mondino, Relaciones Exteriores, y Luis Petri, de Defensa, organizaron y podrían poner en marcha un plan de evacuación de los argentinos que se encuentran en la República del Líbano. Se trata de una decisión política y humanitaria del Gobierno argentino por proteger a sus ciudadanos.

No hay que pasar por alto que, en las últimas horas, ya varias naciones pidieron a sus ciudadanos que abandonen el país “lo antes posible” debido al peligro de un inminente ataque de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah contra Israel. Como se trata de una zona de alto conflicto, el plan de evacuación no se ha descartado, pero de momento no se activó tampoco.