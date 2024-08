Consejo de Mayo: el rol que le designarán a Alfredo Cornejo para coordinar a los gobernadores

Toda la atención está puesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por un lado, el oficialismo impulsa la nominación del polémico Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces miembro de la Corte. Además, también se debate la ampliación del tribunal que, para el Gobierno, sería una "acción prioritaria". Las medidas requerirían la aprobación del Senado, en donde el peronismo tiene mayoría. Y el bloque se ha mostrado inflexible hasta ahora frente a los avances del Gobierno. ¿Es posible un acuerdo entre el kirchnerismo y el espacio libertario? Por otro lado, el radicalismo observa. Y Alfredo Cornejo, como posible delegado de gobernadores en el Consejo de Mayo, podría inclinar la balanza.

Paulino Rodrigues volvió con su columna semanal de política en MDZ Radio 105.5 FM para analizar el panorama actual.

Acuerdo a dos bandas

"Estamos ante la antesala de un acuerdo a dos bandas", que también incluiría a Mauricio Macri. "La última cena (entre Milei y Macri) fue mucho más alentadora que las anteriores. La reacción del presidente fue diferente. Sintió el rigor de las derrotas parlamentarias, la falta de consenso y la falta de estrategia legislativa". Entonces, se ha registrado un cambio en la postura del expresidente frente a la gestión actual. Donde antes ponía dudas, ahora evita críticas. Para el periodista, la posición de Macri es la siguiente: "No hay mejor intérprete del cambio que el propio Milei. Y más allá de cuestionamientos en los entornos, hay que apoyar desinteresadamente, porque el cambio es lo que tenemos que privilegiar".

Para poder designar a Lijo y García-Mansilla como miembros de la Corte, el oficialismo necesita de la aprobación de varios senadores kirchneristas, que conforman la primera minoría con 33 asientos ocupados. El costo político de un acuerdo con el kirchnerismo sería grave, especialmente para "ese votante ideológico que empieza a oscilar en las encuestas, que empieza a mantener distancia con el gobierno".

"¿Qué quiero decir con todo esto? Que es probable que Milei logre incorporar aspectos que Macri le venía pidiendo para la gestión, que de paso podrían redundarle en beneficios. No lo sabemos. Y por otro lado, establecer puentes con esa oposición a la que no le dejó ningún puente de diálogo, porque efectivamente eso implicaría la decisión tomada de ampliar la Corte que el Gobierno va a explicitar en los próximos días", explicó.

Respecto al radicalismo, "ayer hubo una reunión del partido, no se pusieron de acuerdo y finalmente dieron libertad de conciencia. Y dejaron librado a la voluntad de cada uno. De los 13 radicales, yo te diría que media docena dice no (a los jueces propuestos y la ampliación de la Corte). Entre las cuales está, efectivamente Carolina Losada. Y yo te diría que hay un quinteto que dice que sí".

En cuanto a Cornejo, "lo quieren poner como delegado de los gobernadores en el Consejo de Mayo", que está "total y absolutamente inactivo después de la foto de hace siete lunes atrás". La designación del gobernador podría ser clave, pues la injerencia que puede llegar a tener el Consejo de Mayo en la voluntad de los gobernadores (y por lo tanto los senadores asociados) aún está por verse. "Dicen en la Rosada que Cornejo es el más afín y el más aliado. Y por eso quieren poner a Cornejo y no a otro. Esa es la ambivalencia que el propio Cornejo tiene en una provincia, donde el peso específico de Milei es muy relevante".

Por último, "en el fondo lo que no hay que dejar de ver es que, pase lo que pase, si los dos jueces que impulsa Santiago Caputo son aceptados, no va a cambiar la conformación de la Corte. La Corte eventualmente va a seguir teniendo a Rosetti de presidente porque Lorenzetti no va a poder imponer la mayoría, pese a que es el impulsor, como reveló el propio ministro de Justicia Cúneo Libarona con Jonatan Viale el miércoles en la pantalla de televisión", concluyó Rodrigues.

