Mariano Cúneo Libarona aclaró su polémica frase sobre la diversidad de género e insistió que la frase le pertenece a Javier Milei

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aclaró qué quiso decir con su polémica frase sobre la diversidad de género e intentó bajar el tono de la controversia. "Dije textual la idea del presidente Milei cuando él en distintas sesiones lo dijo", insistió en una entrevista televisiva.

"Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia (...) Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos", dijo el funcionario el martes mientras exponía ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.

Este miércoles por la noche, aseguró que sus dichos no apuntaban contra la orientación sexual. No obstante, reiteró que "hay dos sexos" que son "varón y mujer" y argumentó que son "determinados por la biología".

"Yo no me referí ni a orientación sexual, es obvio que cada uno puede autopercibirse como quiera libremente, que sea feliz. En ningún momento me referí a la vida sexual, a la elección, a la auto-concepción de las personas. Ahora, es evidente que naces varón o mujer, eso es clarísimo", dijo de forma tajante.

En otro tramo de la entrevista, Cúneo Libarona fue consultado sobre la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema y negó que su elección sea producto de un acuerdo de La Libertad Avanza con el kirchnerismo.

"De ninguna manera es un pedido de Cristina Kirchner. Todos saben que el origen es (Ricardo) Lorenzetti", señaló en alusión al magistrado del máximo tribunal y puntualizó: "Lorenzetti recomendó a Lijo".