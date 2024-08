Los puntos más importantes de la exposición con la que García-Mansilla defiende su postulación a la Corte en el Senado

Manuel García-Mansilla defiende su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justica ante la comisión de Acuerdos del Senado, a cargo de la presidenta Guadalupe Tagliaferri. El presidente Javier Milei lo había propuesto como su candidato a principio de año. En paralelo, el Gobierno quiere cerrar las negociaciones con el peronismo para que se apruebe este pliego y el del juez federal Ariel Lijo, que la semana pasada participó de la audiencia pública.

Los idas y vueltas de preguntas y respuestas al letrado continúa. Hasta el momento, respondió temas candentes como el DNU, el aborto, o la dolarización. Temarios muy similares que le habían consultado a Ariel Lijo. Luego de dos horas de preguntas, a las 14 hubo cuarto intermedio.

Ante la consulta sobre el DNU, respondió: "Tengo una postura tomada desde el punta de vista académico. Entiendo que el Congreso en ejercicio de las atribuciones sanción una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnico. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso".

"En el marco de un proceso judicial la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional", agregó García-Mansilla.

García-Mansilla defiende su candidatura frente a la comisión

Uno de los temas que aparecieron en agenda desde la campaña electoral del 2023 y que sigue sonando hasta ahora es la dolarización. Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, consultó sobre la constitucionalidad del mismo. Manuel García-Mansilla explicó que publicó trabajos sobre este tema. "En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto, Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional", indicó.

"Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el congreso el que puede disponer o no la dolarización", agregó.

En esta línea, culminó: "Puede ser constitucional o no dependiendo de cómo se haga. Es el Congreso de la Nación el que puede tomar esa decisión. Mi rol hasta hoy es académico, y los académicos tiene una obligación de contribuir al debate público sumando argumentos. En ese momento me pareció que obturar una discusión y desecharla de plano no era correcto".

Sobre el aborto fue contundente: "Si tengo que decidir cualquier caso lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta, lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes, lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tienen muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etc. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La corte suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz. Y si implica un esfuerzo para saber cuando deponer ciertas visiones del derecho".

Noticia en desarrollo...