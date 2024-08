Jorge Macri se prepara para librarle la "Batalla de los Colectivos" a Javier Milei

El Gobierno porteño tomó la "Batalla de los Colectivos" como una cuestión política. Y de niveles similares al combate por el no pago, ni del stock ni del flujo, de la deuda por la reducción de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de la era Alberto Fernández, conflicto en tregua hasta la semana que viene por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sin resolución a la vista.

Para la administración de Jorge Macri, no hay manera ni económica, ni fiscal ni legal, de aceptar sin más el traspaso de la responsabilidad de sostener o eliminar, los subsidios a las tarifas de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio de CABA, decisión que, si no hay marcha atrás o aclaración desde la Nación, el Gobierno de Javier Milei le trasladará a las arcas porteñas el costo del servicio. O la responsabilidad política de eliminar los subsidios. Si esto último ocurriera, desde el mismo lunes las tarifas pasarían a costar entre 1.000 y 1.300 pesos el boleto. Jorge Macri y su administración decidieron que esto no ocurrirá, y que si desde el Poder Ejecutivo se insiste, la salida será un nuevo caso judicial que tendrá que ser resuelvo, otro más, por la CSJ.

Para CABA, la posición del Gobierno nacional es algo confusa. Sin negociaciones abiertas, se interpreta que el párrafo del comunicado del lunes por la tarde emitido por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, habla de mantener los subsidios a todas las líneas de colectivos "de Jurisdicción Nacional". En este punto, siempre el Gobierno porteño consideró que el concepto incluye las 31 líneas de colectivos locales, con lo que desde el lunes no habría cambios ni el precio de los boletos ni en la responsabilidad de la administración. Sin embargo, el mismo texto habla de la finalización del subsidio a nivel de cada repartición individual, colocando de hecho a CABA en el mismo nivel del servicio de la provincia de Buenos Aires.

Sin aclaraciones desde el oficialismo nacional, la gente de Jorge Macri se prepara para que desde este martes se aclaren las cuestiones y se mencione públicamente que no habrá cambios en el servicio de colectivos desde septiembre. Hasta anoche, la falta de claridad desde el Ministerio de Economía de Luis Caputo, prendió las alertas del Gobierno porteño.

Para el caso que se insista en que se terminaron los subsidios a CABA porque "el Gobierno nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones", los argumentos de contraataque definidos anoche, serán los siguientes:

Las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente en todo del Gobierno nacional. Nunca hubo transferencias de jurisdicción ni responsabilidades, con lo que si se eliminan los subsidios deberá ser la Nación la que aplique el incremento de los boletos. Y el monto del aumento.

No es razonable además exigirles a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional. Pero, de todas maneras, si esto ocurre, será responsabilidad política excluyente del Gobierno nacional.

La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación. Esta no es responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se considera que Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios. Y que es el Gobierno nacional el que reparte los subsidios totales a sus líneas de transporte público de colectivos.

En cuanto a los beneficiarios de los subsidios, la Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación; sino que se giran directamente a las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Fuera de esto, contabilizan desde CABA que desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado Nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares).

La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la CABA sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. La interpretación legal desde el Gobierno de Mauricio Macri es que hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna.

Desde el gobierno porteño se menciona que el ministerio de Economía de la Nación el 19 de julio, envió una nota en la que comunicaba su decisión "unilateral e inconsulta" para que la Ciudad se haga cargo, a partir del 1 de septiembre próximo, de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño.

Luego, el 8 de agosto, la Ciudad respondió, mediante nota oficial dirigida al Palacio de Hacienda, que el Gobierno porteño rechazaba el planteo, advirtiendo que el Estado Nacional debe decidir si se recortan o eliminan los subsidios a si cargo, haciéndose además "responsable de los conflictos que puedan surgir".

Para el Gobierno porteño, la Nación quiere dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio, incluyendo la facultad de fijar el valor de las tarifas y los montos de las compensaciones. Las que, por otro lado y según la pretensión de la Nación, deberían pasar a ser soportadas por CABA. Según se reflexiona "la la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones".

Para el Gobierno porteño "no hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa" y "una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno nacional". La posición de la gestión de Jorge Macri no tiene grises. No se aceptará el traspaso directo de la responsabilidad de las tarifas porteñas; y menos sin dialogo ni negociación.

Se esperará a este martes para conocer si la interpretación sobre el mantenimiento de las tarifas de los servicios de colectivos porteños sigue siendo de responsabilidad de la Nación, Y si desde el Gobierno de Javier Milei y la Secretaría de Transporte se considera lo contrario.

Se espera una batalla fiscal tan dura y directa como la que Alberto Fernández mantuvo con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta entre el 2020 y el 2022. En este caso fue por la reducción unilateral de la coparticipación. Ahora será, con otros actores obviamente, por el subsidio a los colectivos.