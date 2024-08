Alejandro Barraza, el libertario mendocino que se solidarizó con Arrieta

El abogado Alejandro Barraza, quien en un principio competía con la diputada nacional Lourdes Arrieta por el sello de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza. Luego de la disputa legal por la conformación del partido, Barraza decidió unirse al equipo de Arrieta quien este viernes habría sido expulsada del bloque oficialista tras una fuerte interna. El abogado mendocino apoyó a la diputada libertaria en MDZ Radio 105.5 FM y destacó que "hay mucha gente interesada en el sello de LLA en Mendoza". Además, expresó su solidaridad con la diputada, a quien consideró una figura inexperta sometida a un "acoso espeluznante" en redes sociales por parte del "núcleo duro comunicacional del gobierno".

Barraza explicó que, en su momento, "la Justicia hizo lugar a una impugnación que nos hizo La Libertad Avanza de La Rioja, de Martín Menem". Si bien "el argumento nunca nos convenció, al que tenía que convencer era el juez, y lo convenció". Ante esta situación el armado del abogado podía apelar "pero una cosa es la teoría jurídica electoral y otra cosa es la realidad política práctica", argumentó.

"Como la idea era armar el esquema jurídico electoral no en contra de nadie, no en contra de Arrieta ni de ninguna persona en particular, accedimos a tener una reunión. A una parte le pareció todo un paso de comedia y se fueron muy decepcionados a la casa", dijo Barraza en referencia al escándalo por los avales en el que también se vio envuelta Arrieta. "Otra gente optó por el Partido Libertario. Un tercer grupo minoritario decidimos sumarnos al armado reconociendo esas limitaciones que habían del punto de vista político práctico".

En esa reunión Barraza comentó que les fue muy bien: "Ella nos dijo que las puertas estaban abiertas, que le parecía que teníamos que estar todos juntos. Fue un discurso sincero". Agregó que en aquel entonces "había una tarea de afiliación en toda la provincia y la verdad que a mí me parecía que eso iba bien. Estábamos en eso cuando ocurrió la situación de la visita. Incluso creo que la visita ya había ocurrido. Después se fue agudizando el conflicto", dijo en relación a la visita de Arrieta y otros legisladores de LLA a genocidas en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Astiz, lo cual desató una profunda crisis libertaria.

Barraza sostuvo que "en redes sociales veo que hay gente que la apoya" y además "todavía tiene el control del armado político de La Libertad Avanza". "Esa Junta entiendo que mayoritariamente sigue apoyando a la diputada Arrieta. Frente a esa situación, estamos viendo qué hacer. No es que nuestra ambición sea ser oficialistas, pero sí la de participar institucionalmente en un partido que sea el partido del presidente".

He aquí la encrucijada en la que se encuentran los libertarios mendocinos si tuvieran que elegir entre el presidente y la diputada. En este sentido Barraza sostuvo: "Hay mucha gente interesada en el sello de La Libertad Avanza en Mendoza. No ha pasado desapercibido para ningún partido político relativamente afín, que la figura del presidente y la figura de La Libertad Avanza paga en una contienda electoral", dijo y añadió que "seguimos con la esperanza de que esto se encauce. También tenemos que reconocer que Lourdes no está haciendo mucho para que las cosas encaucen".

"No es una buena señal que la líder del partido sea expulsada por los diputados de su propio bloque". También aseguró que "si hay alguien que tiene legitimidad para hablar en nombre de La Libertad Avanza, es Martín Menem porque es el presidente del partido que tiene personería jurídica y él fue electo por el partido. Ir contra esa figura no sólo puede ser torpe desde el punto de vista político, sino que desde el punto vista jurídico también tiene costados que te quedan muy flacos. Si existiera La Libertad Avanza a nivel nacional, se podría recurrir a la siempre antipática figura de la intervención".

"Para ser honesto, me solidarizo con la diputada Arrieta. Yo soy un librepensador dentro de un esquema liberal, así que me puedo permitir decir lo que realmente considero que tengo que decir. Digo que me solidarizo porque es una figura inexperta que ha sido sometida a un acoso vía Twitter espeluznante. Invito a que lean los tweets de los que sabemos que son el núcleo duro comunicacional del gobierno", expresó Barraza.

"Son tweets directamente desagradables, vulgares, diciéndole ‘Nena, lo único que tenes que hacer es ir, sentarte y levantar la mano por lo que diga Javo’. No me parece que ese sea un concepto liberal. Es casi fascista", comentó. Aclaró también que "no digo que esa sea la política oficial de La Libertad Avanza y que goce del beneplácito del presidente, ni que esté mandado por él. Pero lo cierto es que no podemos hacernos los tontos y desconocer ese tipo de cosas".

Escuchá la entrevista completa