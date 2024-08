El concejal excomisario que se desaflió del Partido Verde y luego lo echaron

En medio de los conflictos internos, el Partido Verde decidió expulsar a un concejal y suspender a un legislador y a otro edil. El concejal echado es Francisco Cordón Grimsditch (Godoy Cruz) quien advirtió a MDZ que ya se había desafiliado hace unos días. Los que quedaron en un limbo son el senador provincial Duggar Chappel y el concejal de Ciudad de Mendoza, Francisco García. Las razones para expulsar a Cordón Grimsditch son, básicamente, que armó de manera inconsulta un interbloque con un demócrata libertario. El resto, fue suspendido por no hacer los aportes partidarios. Sin embargo, los cuestionados critican a la conducción ejercida por el excandidato a gobernador Mario Vadillo y el diputado Emanuel Fugazzotto por acercarse políticamente a dirigentes del peronismo.

La esperada convención del Partido Verde se produjo este martes 21 por la tarde, y cerca de las 22 ya habia resultados. Sin embargo pasó, de acuerdo lo que informaron desde la fuerza a este diario, a un cuarto intermedio, sin día a confirmar. Se esperaba que en esa reunión partidaria iban a echar a los tres funcionarios aunque con distintos argumentos. De hecho, como anticipó MDZ, les enviaron una carta desde el partido a Chappel y García notificándolos de la situación. En el medio, desde ese sector, cuestionaron al tesorero, el diputado Mauro Giambastiani, por no tener los balances en orden, razón por la cual la Justicia electoral les congeló la posibilidad de recibir aportes privados y públicos por un año. Giambastiani se defendió: sostuvo que sólo le faltaban algunos papeles, que estaba a punto de regularizar la situación del partido y que tiene pocos fondos debido a que dirigentes como Chappel y García no hacen los aportes partidarios. Según los últimos, nunca pudieron hacerlos porque el legislador no les pasó la cuenta correspondiente.

Pero de fondo hay una gran disputa que tiene que ver con el rumbo que tiene que tomar el Partido Verde. Fugazzotto y Vadillo, son acusados de planear una alianza con el sector de los intendentes del PJ mientras que el resto no quiere saber nada. De hecho, Chappel vota varias normas diferentes a cómo lo hacen sus compañeros en Diputados. Por fuera de toda esta pelea, quedó Cordón Grimsditch, el concejal y conocido excomisario de Godoy Cruz, que sin consultar a nadie, se sumó a un demócrata- el edil Jorge Quiroga- y armaron un interbloque libertario.

"Fui echado del Partido Verde, pero yo ya me había desafiliado hace unos días", explicó Cordón a MDZ. "En realidad quiero trabajar temas de seguridad que es el motivo por el que la gente me votó. Necesito hacer alianzas con otros dirigentes para que los temas avances, tiene que ver con una cuestión puntual de la dinámica dentro del Concejo", sumó.

La campaña del partido Verde en Godoy Cruz en las elecciones del año pasado.

De todas maneras, el concejal quien es un excomisario retirado, le quitó importancia a su expulsión. "Me desafilié hace unos días, antes de que me expulsaran. La verdad es que no me interesa quedar en estos problemas internos, Me votaron para otra cosa. Quiero trabajar por la seguridad en Godoy Cruz, porque es un tema que conozco muy de cerca", refirió.

Negó la posibilidad de que por ahora, afiliarse a otro partido, aunque se lo ve cerca de la Libertad Avanza por su ideología. "Por ahora no me afiliaré a ningún partido, tengo contactos con dirigentes de muchas fuerzas pero con la intención de que trabajemos juntos con temas que aporten a la comunidad y sin distinción partidaria como son la seguridad y la educación", aseguró.