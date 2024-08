Victoria Villarruel se distancia de Javier Milei y cuestiona la candidatura de Ariel Lijo

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del almuerzo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en el histórico edificio de la entidad ubicado en calle Montevideo. Allí, la titular del Senado de la Nación, en medio de la tensión por el aumento de sueldos de la Cámara (se debatirá el jueves en sesión especial), no perdió oportunidad para generar un nuevo foco de conflicto con el Ejecutivo de Javier Milei.

Victoria Villarruel, dentro de la disputa feroz entre la Rosada y el Congreso, habló de la postulación del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia y dejó definiciones que traerán más problemas a la relación con el presidente Javier Milei.

"No estoy de acuerdo con la candidatura por razones prácticas. Reemplaza a una mujer, hay mujeres para esa banca y me hubiera gustado que sea para una de ellas. No soy feminista, es de simple hecho. Es un juez que lesionó sus vínculos a raíz de su candidatura", sentenció Victoria Villarruel.

Y agregó, sobre el perfil de Ariel Lijo, que "es controversial, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte. Además, es una de las garantías de seguridad jurídica y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo".

Para cerrar el tema, destacó: "No ha sido la mejor elección. Es una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido un candidato sólido".

Las declaraciones de la vicepresidenta se dan en un día donde el propio presidente Javier Milei salió a cuestionar a un senador propio que adelantó que no votará de manera positiva el pliego del juez federal. El libertario "rebelde" es Francisco Paoltroni, quien acusó a Santiago Caputo de estar dañando la imagen del presidente por impulsar la candidatura de Lijo.

El presidente respondió y cruzó a Paoltroni al decir que las críticas "vienen de gente que no entiende nada".

Noticia en desarrollo...