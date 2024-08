El furioso mensaje de Javier Milei tras el aumento de sueldo del Senado a 9 millones de pesos

Tras conocerse el nuevo dietazo en el Senado, cuyos sueldos brutos ascenderán a nueve millones de pesos, Javier Milei apuntó una vez más contra la "casta" y sostuvo que "están desconectados de la realidad de los argentinos".

"LA CASTA SE CREE IMPUNE Además, me gustaría saber cuántos de ellos pueden validar a mercado lo que ganan en la política... desde mi punto de vista, regalados son caros", afirmó el presidente en su cuenta de X.

"Están desconectados de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política", completó Milei su publicación. El posteo fue en respuesta a un mensaje que escribió el médico cardiólogo y Jefe de Arritmias del Hospital Rivadavia, Mario Fitz Maurice, quien descargó su "bronca y desilusión" tras el nuevo incremento en la Cámara Alta.

Muy indignado, el médico lamentó que "una vez más la mayoría silenciosa presencia un aumento de los senadores" mientras que "los ciudadanos comunes que ni con cuatro trabajos llegamos a la mitad de ese salario".

"Da bronca encima ver que solo fueron 6 veces en el mes. Quien gana 9 millones de pesos por ir a un trabajo solo seis veces, no pagar ganancias, no tener horarios, ni miedo a que te echen y encima tener otros trabajitos? Si no hay plata, NO HAY PLATA!", señaló Maurice, quien se dirigió a Milei para hacerle un pedido.

"Confío en que seguro usted piensa lo mismo que yo, solo que podrá hacer algo más que este tuit que yo escribo lleno de bronca y desilusión. Saludos y gracias!", finalizó. A los pocos minutos llegó la respuesta del gobernante.

Cabe recordar que en abril, el Senado dio luz verde a una resolución que vincula los aumentos de las dietas legislativas a los incrementos salariales de los trabajadores del sector. Como resultado, los senadores elevaron sus ingresos a ocho millones de pesos brutos (alrededor de cinco millones netos después de las deducciones).