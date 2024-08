"Se hará todo para evitarlo", la contundente medida del Gobierno de aprobarse la Ley de presupuesto universitario

Javier Milei ha sido claro desde que asumió: su objetivo es llegar a déficit cero. Por lo tanto, hay medidas que no están en discusión, como el dejar de tomar deuda y achicar el Estado. La media sanción que tuvo el proyecto de Ley de presupuesto universitario parecería atentar contra este plan libertario, y no se descarta vetarla en caso de ser aprobada próximamente por el Senado.

Este jueves se logró la media sanción de la iniciativa, que tiene como objetivo la ampliación presupuestaria para las universidades. Cabe aclarar que son varias las instituciones que han declarado (por segunda vez en este año) la emergencia salarial de sus docentes y no docentes, con varios paros y marchas más en la mira de cara a las próximas semanas.

Fue en el marco del Consejo de las Américas, masivo evento empresarial desarrollado el pasado miércoles, que el presidente ratificó la idea de que el presupuesto 2025 va a ser con déficit cero. Su metodología será esta y, por lo tanto, "Argentina deja de tomar nueva deuda".

Ley de presupuesto universitario: en la mira del Gobierno

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado acerca de qué haría el Gobierno en caso de aprobarse en el Congreso esta Ley. "Del poder Legislativo somos respetuosos. En el caso de la Ley del tema del presupuesto universitario tiene su media sanción, falta su promulgación. Nosotros siempre destacamos que incrementamos los gastos de funcionamiento, hemos estado abiertos al diálogo, siempre ha sido así y nunca estuvo en riesgo la educación pública", respondió.

Nación, meses atrás, otorgó una actualización del 270% al presupuesto destinado a la infraestructura universitaria; sin embargo, el tema salarial no se tocó y es el que abarca un 85% del gasto total de estas instituciones. "No hay mucho para decir hasta que efectivamente ese proyecto tenga sanción definitiva", dijo.

No obstante, se le insistió en detallar qué pasará de aprobarse definitivamente la Ley de presupuesto universitario: "El presidente lo dijo, todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio en las cuentas públicas, se usarán las herramientas para evitarlo. Hoy no está en agenda de vetar efectivamente si eso tiene una sanción definitiva, pero tenemos que ser respetuosos hasta que efectivamente eso así sea".

Al no haber una sanción definitiva de la Ley no saben cómo afectará en lo que es el gasto público, pero nada se interpondrá en sus planes de mantener el déficit cero y no se descarta un eventual veto. "Como premisa, el presidente tiene en claro que todo lo que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto. Todo lo que considere que no, se respetará la decisión del Poder Legislativo", cerró Adorni.