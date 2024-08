La vocera de La Cámpora volvió a desligar a Cristina Fernández de Kirchner de la figura de Alberto Fernández

La intendenta de Quilmes y dirigente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, Mayra Mendoza, volvió a alejar el rol de la exvicepresidenta con los resultados de los cuatro años anteriores del gobierno de Alberto Fernández.

En ese sentido, la referente de La Cámpora aseguró que no era necesario que la dirigente pida perdón por la última gestión y recalcó que las decisiones pasaban por quien estaba a cargo del Ejecutivo.

De todas formas, evitó contestar si Cristina Kirchner estaba "arrepentida" por haber elegido a Fernández como candidato en la fórmula presidencial de 2019.

"No sé, eso es muy personal. Yo obviamente no soy un intérprete ni quiero hablar por ella. Seguramente algo que debe sentir, que es muy feo para todos, es la traición, la deslealtad, pero no a ella. Sino que el dolor o la angustia, un poco la frustración, debe venir por el sufrimiento de los argentinos en esos años de gobierno. Habiendo tenido la oportunidad de hacer las cosas bien no se terminaron de hacer las cosas", reflexionó.

Acto seguido, añadió: "Me parece muy injusto que algunas digan ´¿y qué pida perdón?. El que tiene que pedir perdón es el que estaba a cargo de la primera magistratura, el que tenía las posibilidades. Cristina era vicepresidenta, bien sabemos que el rol del vicepresidente estando en el Senado es uno, pero quien decide todo y las decisiones pasan por quien está a cargo del Ejecutivo".

De esta forma, cargó otra vez contra la figura del ex Jefe de Estado, en el ojo de la controversia a raíz de la causa por violencia de género que le inicio la ex primera dama, Fabiola Yañez.

En ese sentido, Mendoza expresó que a Yañez la ve como "una mujer quebrada, que no la ha pasado bien durante mucho tiempo". "La verdad es que me conmueve ver una mujer que está en esa situación", completó.