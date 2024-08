Denuncia contra Alberto Fernández: Fabiola Yañez declaró por más de cuatro horas en Madrid

La abogada Silvina Carreira fue la elegida de Alberto Fernández para defenderlo en medio de la denuncia por violencia de género que efectuó su expareja y exprimera dama, Fabiola Yañez. Este martes, la denunciante declaró a través de videoconferencia ante el fiscal Ramiro González, momentos que no pudo presenciar la letrada bajo decisión del juez Julián Ercolini.

Era sabido que Fernández no podría estar presente, pero en los últimos momentos el magistrado también rechazó el pedido de su defensora. Para realizar la audiencia, Yañez ingresó al consulado argentino a las 10.11 de la mañana; serían las 15.11 en Madrid, donde pasa sus días junto al hijo que tienen en común con el expresidente, Francisco. Cuatro horas después terminó con su exposición realizada desde el Consulado argentino en Madrid.

De hecho, esta negativa que recibió la abogada de Alberto se dio a conocer justo después del arribo de la presunta víctima. Fue la querella, a cargo de la doctora Mariana Gallego, quien se opuso de manera contundente a la presencia de Carreira durante las declaraciones de su defendida, y el magistrado resolvió a su favor.

La abogada de Alberto Fernández, aseguró que la audiencia en la cual Fabiola Yañez amplía su denuncia contra el exmandatario "no es válida", a la vez que dijo que "está bien no revictimizar a la víctima".

"La audiencia no es válida", aseveró Carreira, quien añadió: "Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan", pero objetó: "Si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

Noticia en desarrollo...