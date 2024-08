Fabiola Yáñez reveló que Alberto Fernández estuvo con otra funcionaria y realizó una fuerte acusación contra el médico presidencial

En el escrito que presentó este lunes ante la Justicia Federa desde Madrid para ampliar su denuncia contra Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez acusó al jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra de tapar un golpe de puño en el ojo.

"Me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", señaló ella en su declaración. La escena habría ocurrido en la cama, cuando estaban en la quinta de Olivos.

"Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión", señaló Yañez sobre ese día.

Asimismo, hizo alusión a las infidelidades de Fernández y apuntó directamente a una funcionaria: "Me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas".

Según indicó Infobae, se trataría de Cecilia Hermoso, la community manager responsable de las redes sociales del Gobierno durante la gestión del ex gobernante.

En la ampliación de su denuncia por lesiones graves y amenazas coactivas, había cargado contra la exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, por no haberla ayudado en su pedido de auxilio.

Además, acusó a Fernández de presionarla para hacerse un aborto en 2016 y en su testimonio señaló otras infidelidades de parte del exgobernante.

Por su parte, Yañez se prepara para ampliar sus declaraciones en el marco de la causa que inició contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y lo hará este martes desde las 10 de nuestro país, en una audiencia por Zoom ante el fiscal federal Ramiro González.

Según detalló ella, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia de género iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.