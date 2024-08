Hebe Casado minimizó el escándalo por la visita de Lourdes Arrieta a genocidas

La vicegobernadora Hebe Casado opinó este jueves sobre la controversia generada por la visita de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza y las posteriores declaraciones de la legisladora mendocina. Si bien dijo que ella no hubiese concurrido a reunirse con los represores, minimizó lo sucedido y sostuvo que es una discusión “infructuosa”.

Ayer la diputada libertaria de Mendoza aseguró que concurrió engañada a la visita con genocidas. Reconoció que se reunió con Alfredo Astiz, pero dijo que no sabía de quién se trataba y justificó su desconocimiento señalando que había “nacido en 1993”.

“Yo soy una persona mayor, nací en el 1976 y por ahí hay nombres que uno no conoce o que desconoce. Ella es joven. No sé si los conocía o no los conocía, no me interesa meterme en esa pelea que me parece infructuosa”, manifestó este jueves la vicegobernadora, al ser consultada sobre los dichos de Arrieta.

Casado minimizó la controversia y dijo que “estamos siempre volviendo al pasado y me parece una pérdida de tiempo y energía innecesaria. Tenemos que empezar a hablar de presente y de futuro, de dónde estamos parados hoy y lo que nos va a llevar a hacer las cosas bien”.

“Seguir volviendo a lo que pasó cuando yo nací me parece que es una ventana que tenemos que cerrar de una vez por todas y llegar a los consensos necesarios para empezar a trabajar para el futuro”, agregó Casado, tras participar de la apertura del III Foro de Metalmecánica, Minería+Energía organizado por el Gobierno de Mendoza y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet).

La visita a represores detenidos en el penal de Ezeiza fue organizada por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, y se sumaron sus compañeros de la bancada oficialista Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta.

Respecto al hecho de que legisladores visiten a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, Casado dijo que “las leyes son para todos iguales. Es una causa juzgada. Y la verdad es que se hacen visitas a los penales de forma permanente a diferentes delincuentes, a gente que ha matado o que ha generado corrupción y eso genera muchas muertes también y sin embargo somos todos iguales ante la ley”.

En tanto, sobre la participación de la mendocina Arrieta en ese encuentro, la vicegobernadora dijo que “cada uno toma sus decisiones” y resaltó: “Yo no lo haría, no me gusta perder el tiempo en esas cosas. Prefiero ir a otros lugares”.