La muerte de un legislador de Unión por la Patria le puede sumar un legislador más a Axel Kicillof

En la madrugada de hoy falleció José María Fernández, diputado provincial electo en el séptimo lugar de la lista que presentó Unión por la Patria -en la Primera Sección Electoral- en la pasada elección de octubre de 2023. Fue ex secretario de gobierno de Gabriel Katopodis y Fernando Moreira en General San Martín y sobrino de la ex diputada nacional Graciela Camaño.

Su muerte a los 63 años conmocionó a la política bonaerense porque, si bien se conocía el factible desenlace luego de haber luchado con un cáncer fulminante desde que arrancó el año, todos sabían lo que luchó para llegar a la legislatura bonaerense, que hoy está en la desconsideración general pero que, para un político tradicional como él, era todo un honor.

Su fallecimiento abre nuevamente un debate sobre quién debe sucederlo. Si Ana Luz Balor, quien estaba como primer suplente en el octavo lugar, justo detrás de Fernández, o Jorge Laviuzza. ¿Cuál es la diferencia? Además del género, una femenina o un masculino, las procedencias también juegan.

En el caso de Balor, ex titular de ANSES en Caseros, es hoy una dirigente cercana al ministro Andrés “El Cuervo” Larroque -distanciado de Máximo Kirchner- y también de Sergio Massa, el jefe político del “Flaco” Laviuzza, ex concejal de Morón. Junto con Martín Marinucci, ex presidente de Ferrocarriles Argentinos en la gestión de Massa como súper ministro, fueron de los primeros en sumarse al Frente Renovador a través de Fernando Galmarini, el suegro del ex candidato presidencial.

Por supuesto que esta situación tampoco es un dato menor ni soslayable para la convulsionada interna de Unión por la Patria. Asuma Balor o Laviuzza determinaría si Axel Kicillof cuenta con un legislador más en su escasa lista por cuanto nunca puso uno propio desde que asumió o, en su defecto, Massa sigue engordando su nómina a la que de por sí se le agregan no solo los propios liderados por Rubén Eslaiman sino otros como Fabián Luayza, aliado que aterrizó en la legislatura tras las controvertidas listas libertarias de las PASO de 2023.

Cinco especialistas electorales consultados por MDZ por el mismo tema no tienen una posición común. Al parecer, el reemplazo de Fernández se puede resolver de dos maneras diferentes. Una: si hay conflicto, apegándose al cupo. Hombre por hombre o mujer por mujer. Si no hay discusión interna o reclamo judicial, simplemente se designa al inmediato candidato suplente.

José María Fernández, 63.

Discusión al margen, el tema es evitado en lo más alto de del poder provincial. Toda la política y especialmente el peronismo conocía a Fernández, un trabajador tiempo completo en lo que hoy está en revisión, que es la mezcla de la militancia con la función pública. Era uno de los pocos referentes de esa generación hoy en extinción por el miedo a ser considerado “casta”.

Originario de la familia política de Luis Barrionuevo con Graciela Camaño, fue uno de los que primeros que se acercó al Frente Renovador a través de su amigo Alberto Oliva. Tras la derrota de una de las internas más impactantes de General San Martín, en 2003, Fernández fue rescatado por Eduardo Bustos para que, en representación del peronismo, encabece la lista de concejales locales y luego fue presidente del cuerpo cuando asumió Katopodis como intendente en 2011.

El fallecido legislador se lleva consigo el catálogo global del dirigente político bonaerense, con sus luces y sus sombras, con su apego al encuentro personal y directo y el diálogo hasta la última instancia. Si esa fracasa, la confrontación era directa pero clara, no como en la actualidad donde el mundo líquido de la política hace que todos los sectores terminen pareciéndose por la falta de convicciones e ideas.

Volviendo a la legislatura bonaerense, en la que conviven y tensionan a la vez Alejandro Dichiara, aliado de Martín Insaurralde, y Alexis Guerrera, ex ministro de Sergio Massa, el último antecedente sobre quien debía suceder a un diputado provincial se vivió en el bloque de Juntos por el Cambio, hoy detonado en el PRO y los radicales representados por dos bloques cada uno.

A principios de año, y cuando se debatía el endeudamiento que se le iba a autorizar al gobernador Kicillof -de donde también surgían los fondos especiales para las intendencias-, Santiago Passaglia quería que su reemplazo fuera a través del cupo, que iba a recaer en un aliado personal. Finalmente, la política medió y Belén Malaísi, de Evolución Radical, asumió por su licencia. Hoy Passaglia es intendente por cuatro años pero está en uso de licencia en la legislatura bonaerense.