El olvido de las Pymes: duro reclamo de empresarios mendocinos a la política

Una de las organizaciones más importantes de empresarios mendocinos, la Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM), publicó un extenso comunicado donde reclamaron medidas concretas para las Pequeñas y medianas empresas (Pymes). Aseguran que "no son apoyadas por la gestión nacional, ni la provincial, ni municipal".

El comunicado lleva la firma del presidente de la UCIM, Daniel Ariosto, quien aseguró que si bien "el desorden y caos alcanzó en estas últimas décadas a todos los aspectos y sectores de nuestra sociedad (...), las Pymes se achican al ritmo que aumenta la pobreza, las azota la inflación, se incrementan los servicios, la recesión y la pérdida del poder adquisitivo de fundamentalmente, la clase media de nuestro país".

Ariosto entiende que, en sus primeros 7 meses de Gobierno, el Ejecutivo nacional apuesta a "una propuesta de administración totalmente diferente" y que -lógicamente- "aún está ocupado en la macroeconomía, que está costando encauzar y que llevará mucho tiempo encaminar hacia la meta que se propuso".

En tanto, "los gobiernos provinciales se quedaron con la responsabilidad de acompañar el proyecto a futuro y a la vez, por su cercanía, atender las urgencias de los distintos sectores que se quedaron de un día para otro, por cuestiones ajenas a su responsabilidad, sin posibilidades de continuar con su actividad". El ejemplo de las constructoras es el más explícito, producto de la decisión de suspender la obra pública pese a los últimos acuerdos entre Nación y provincias, que no modifican mucho la situación. El turismo es otro de los grandes rubros golpeados "dada la escasez de recursos en lo interno y el tipo de cambio desfavorable para los extranjeros".

La UCIM entiende que al mismo tiempo que los grandes empresarios "pueden abocarse a proyectar (...) y diseñar nuevas oportunidades de negocios", las Pymes "viven el día a día y parten desde otra base. No solo fueron afectadas por políticas desastrosas en el pasado, sino que hoy, en un contexto aún más complicado, no son apoyadas por la gestión nacional, ni la provincial, ni municipal".

En ese contexto, Ariosto preguntó: "¿Por qué no existen regímenes especiales de créditos por ejemplo para necesidades tales como equipamiento, reformas o mejoras, mantenimiento de equipos, instalaciones, movilidades, etcétera? O lo que haga falta para que puedan mantenerse y mejorar sus servicios, lo que generaría más trabajo que se reflejaría en consumo.

O en otro ámbito, en el caso de Mendoza por qué nadie se preocupa por ejemplo de la realidad de los camioneros que pasan semanas en condiciones infrahumanas (en este tiempo han fallecido en la alta montaña dos personas) sin que se presente alguna alternativa a esta problemática que se ha vuelto eterna.

Los problemas cotidianos, reales, concretos, quizá insignificantes para las autoridades, muchas veces, son vitales, determinantes para 5 o 6 familias de un lugar recóndito de nuestro país, lo que se multiplica por miles y miles.

La economía no depende solo de lo macro. La economía también se construye desde abajo, desde lo particular a lo general. Será tarea de los gobiernos locales y provinciales ocuparse y aglutinar intenciones para que hoteles puedan adquirir sábanas y muebles, los transportistas arreglar sus vehículos, los camioneros no pasar frío mientras espera y los comerciantes tengan seguridad. Esos también son problemas que impactan de una manera u otra en la economía".

"¿Podrán organizarse y articular privados y estatales, dirigentes y emprendedores para superar problemáticas que afectan la posibilidad de seguir adelante?", reflexionó. "Necesitamos las condiciones indispensables para producir, comerciar, brindar servicios, en fin, funcionar y reconstruir la difícil realidad que padecemos ya que, como no nos cansamos de decirlo, solo la empresa genera riqueza y empleo", cierra el comunicado.