Diana Mondino aseguró que el Mercosur está "estancado" y pidió "un shock de adrenalina"

La canciller, Diana Mondino, participó este domingo en un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, que se celebró en Asunción, Paraguay, donde aseguró que el bloque necesita una revitalización urgente para enfrentar los desafíos globales.

En ese sentido, sostuvo que el Mercosur necesita un “shock de adrenalina” para avanzar en el comercio al interior regional y en el relacionamiento con otros mercados.

Mondino destacó que la institución tiene un enorme potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo, el cual está "altamente desaprovechado".

Durante su discurso, la funcionaria planteó que en "la dimensión comercial" le resulta “innegable el estancamiento” que sufre el comercio regional.

"No es que no avance, pero el mundo va más rápido", señaló y advirtió que el bloque no tiene agilidad ni capacidad para proyectarse hacia los temas del futuro, entre ellos la inteligencia artificial.

Por eso, propuso avanzar en acuerdos con Vietnam, Indonesia y países de África, para lo cual propuso la posibilidad de que se den acuerdos bilaterales y una mayor flexibilidad en las negociaciones.

"Tenemos un único camino para lograr un Mercosur más ágil y más moderno y es tomar decisiones que no son duras, no son decisiones valientes, son decisiones de sentido común", indicó.

"En lo que respecta a Mercosur, reafirmamos nuestra membresía al bloque, de la cual nunca hubo ni habrá dudas", completó durante las sesiones plenarias del Consejo Mercado Común del Mercosur (CMC)