Alerta, Javier Milei: una encuesta refleja un marcado pesimismo respecto a la situación económica del país

Una encuesta realizada por la consultora Analogías refleja un marcado nivel de pesimismo en la ciudadanía, en el marco de la pronunciada crisis económica que atraviesa la Argentina. El sondeo que hace hincapié en diversas medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Javier Milei fue llevado a cabo entre el 27 y 30 de junio y contó con la participación de 2.521 a lo largo y ancho de todo el país.

"Hay un decline de las expectativas optimistas a dos años y se empiezan a alinear las diferentes dimensiones sobre las que preguntamos: perspectivas económicas generales y personales, y ponderación de la situación actual, se vienen tiñendo con un marcado pesimismo. Persiste con un predominio de más del 52% de las respuestas la noción de que el programa económico ajusta a las mayorías trabajadoras y el desacuerdo respecto a un plan de estabilización que tiene como uno de sus pilares la contracción de la actividad económica", sostiene el estudio a modo de resumen.

Una de las consignas planteadas en el informe indagada acerca de la situación económica del país en los próximos dos años. Allí, el 45,3% optó por la opción "mejor" el 45,1% "peor". Se trata de una señal de caída en la percepción de la gente si se comparan los últimos datos con lo relevado en mayo. En dicho mes, el 48,1% pensó que en dos años estaremos mejor, mientras que el 41,2% peor.

Fuente: Consultora Analogías.

En tanto, ante lo que podría ocurrir en relación al panorama que involucra trabajadores y los jubilados en 2025, el 42,7% expresó que lo que vendrá en el futuro será peor, el 32,9% mejor, el 12,9% igual y el 11,5% no sabe.

A su vez, tras el ajuste llevado adelante en diferentes áreas, las personas que participaron de la encuesta respondieron al integrante que plantea si "el sacrificio de estos meses está sirviendo para resolver los problemas de la economía". El 44,2% contestó de forma negativa, el 39,6% afirmativamente y el 16,1% no sabe.

A su vez, teniendo en cuenta este último punto, existe un especie de paridad respecto a si existe o no otra alternativa a dicho "sacrificio" para así obtener resultados en 15 o 20 años. El 40% asevera que sí es posible llegar a buen puerto a través de otra opción. Con un porcentaje que se acerca, el 38,9% dijo que no. El 21,1% no sabe.

Por último, siguiendo la línea de lo que acontecerá en el futuro según la porción de la ciudadanía que fue encuestada, el 37,5% considera que si situación económica personal y familiar será peor el año que viene. Un segmento más esperanzado, que representa el 32,8%, eligió la opción que indica que será mejor. El 18,1% cree que todo se mantendrá igual, mientras que el 11,6% no sabe.

