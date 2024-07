Matìas Stevanato: "Necesitamos un proyecto que vuelva a hacer crecer a Mendoza"

Sonríe y usa palabras que tienen connotación positiva: diálogo, esperanza. Sin embargo, no escapa a tomar una postura sobre la situación del país. "Creo en un Estado presente, en la obra pública, en la comunidad organizada", sostiene el intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ) mientras reclama obras que la Nación a dejado a mitad de camino o casi listas pero no envía los fondos.

Tampoco, en esta Entrevista con MDZ, evade respuestas vinculadas a lo político partidario. Sostiene su postura sobre el PJ y habla de las conversaciones que tiene con algunos dirigentes de los principales partidos mendocinos, a quienes elogia.

-¿Cómo ha sido el primer semestre de su Gobierno?

-Trato de compararlos con los primeros meses de mi primera gestión. Contextos distintos pero con grandes desafíos en ambos comiezos. Asumí en diciembre 2019 y al poco tiempo vino la pandemia. Nos enfrentamos a un escenario desconocido. Ahora nos estamos enfrentando a un Gobierno nacional como el de Milei, que es un gobierno raro. Por eso en escenarios tan difíciles nosotros y en especial los maipucinos duplicamos los esfuerzos. Y salimos a delante.

- ¿Lo que tenía pensado para este primer semestre, pudo cumplirlo?

-En nuestros primeros cuatro años tuvimos un plan de obra pública que fue histórico para el departamento: más de 400 obras. Esta situación ayudó al impulso, a generar más mano de obra y mejorar al calidad de vida de los vecinos. La verdad es que para esta primera gestión, me imaginaba continuar con ese plan de obras y obiviamente las situación cambió. Lo que hay qye hacer es amoldarse, admnistrar lo poquito que tenemos y seguir trabajando para que Maipú siga creciendo con creativdad, ajustando lo que haya que ajustar y sin dejar de brindar la calidad de servicios que los maipucinos estamos acostumbrados. Fuimos, junto con Luján uno de los departamentos que más crecimos. Porque a ambos departamentos muchos mendocinos nos ven con el lugar donde quieren vivir, donde quieren practirar un deporte. Así que nuestro mayor desafío es mantener lo que hemos hecho en los últimos cuatro años, que es lo que se ha venido haciendo históricamente en Maipú.

-¿Cómo se administra este crecimiento poblacional del departamento?

-Estoy convencido de que la mayor riqueza que tiene Maipú, es su gente. La calidad humana que tiene el maipucino, ese sentido de empatía que tiene el departamento y mucha gente se va a vivir a Maipú y cuando llega, no se quiere ir más. Mi esposa es de Ciudad y cuando nos fuimos a vivir juntos a Maipú, no quiso irse más y disfruta mucho de caminar por el departamento, por los comercios, por la calidez de su gente. Se mantiene este espíritu de familia entre los maipucinos.

-En estos momentos de crisis económica, ¿qué temas le quitan el sueño?

-Hay muchos temas que exceden a los municipios pero ustedes saben que el vecino ante cualquier problema, lo primero que hace es a golpear la puerta del intendente. El despacho del intendente de Maipú ha estado siempre en el mismo lugar. Desde 1983, el mismo despacho que han tenido todos los intendentes que me antecedieron y es un despacho que da a la calle. La verdad que todos los intendentes siempre hemos tenido esa características de estar cerca de los vecinos a pesar de ser un municipio grande. Lo que ha caracterizado además, es que siempre hay un equipo en Maipú. En este caso, que arrancó con Bordín y que continúa con nosotros y yo también apuesto a personas jóvenes para que el día de mañana tengan la misma impronta. que apunta a escuchar, a estar cerca de los vecinos. Uno cuando hace se puede equivocar. El único que no se equivoca es el que no hace nada y el de arriba. Mi mayor preocupación es fortalecer la familia. Las políticas de educación, deporte, salud, están destinadas a fortalecer las familias. Si tenemos hogares fuertes en nuestras provincias, tendremos una gran provincia. Por eso desde el municipio lanzamos un plan de becas para estudiantes de todos los niveles. Construimos un edificio escolar. Matías Stevanato en los estudios de MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- Eso es algo inédito para un municipio...

- Tomamos esa decisión porque nuestra matrícula está superpoblada, se van a cumplir 9 años que no se construyen escuelas en Maipú y decidimos hacerla nosotros. También construimos para la cultura el Marciano Cantero, nuestro auditorio que es un punto de encuentro para el Gran Mendoza. Además, nuestro teatro griego. La verdad que fue el punto de encuentro para la familia. Como el deporte, de que inauguramos un polideportivo y 15 playones más. El objetivo que tengo para los próximos cuatro años es hacer dos polídeportivos más y poder alcanzar otros 15 playones.

- Escucho un discurso de un Estado muy presente cuando otros tienen un discurso que apunta a que el Estado se retire.

-Creo en un Estado presente pero siempre con la comunidad organizada. Cuando uno lo analiza,y hablamos por ejemplo de Cultura. Nosotros en Cultura tenemos 42 centros culturales, pero es la comunidad que lo organiza. Somos el único departamento que tiene centros de la tercera edad. Coordinamos con los adultos mayores. El maipucino siempre levanta la vara.

- ¿Ha tenido que aumentar la ayuda social?

- La crisis se está sintiendo. No solamente los sectores más humildes. Lo veo en los vecinos de clase media. Lo hablábamos con la gente de Cáritas. Muchas familias que estaban colaborando con Cáritas hoy están yendo a pedir ayuda. No sólo dejan de colaborar sino que necesitan ayuda. Desde Desarrollo social hemos implementado las partidas sociales porque hay gente que no come, que no llega a fin de mes, que no puede pagar la factura de la luz. Estoy preocupado pero soy un tipo que tiene esperanza y sé que vamos a salir adelante. Lo que tenemos que hacer es arremangarnos y salir adelante.

-¿Tiene una obra clave para este segundo mandato?

-Una obra clave que es muy importante: las obras de cloacas del Este, de Rodeo del Medio, San Roque y Beltrán. El Gobierno nacional no nos está mandando fondos y la obra está al 80%. Para mi es un gran desafío poder terminar esa obra. Son más de 30 mil vecinos quienes se van a beneficiar y obviamente por una cuestión ambiental porque debemos cuidar el servicio de agua, porque somos prestadores. Para mi, la obra pública genera la calidad de vida de los vecinos y genera empleo. Y el trabajo dignifica por eso tiene que estar el Estado presente motorizándola. Creo en el Estado presente y una obra pública. Nosotros no estamos pidiendo obras nuevas, sino necesitamos que se cumpla con lo que ya se inició.

-¿Tiene diálogo con el Gobierno provincial?

Con el Gobierno provincial vengo hablando, tengo diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, también con los ministros. Vamos avanzando con los temas puntuales, si tengo alguna crítica va a ser constructiva. En el momento que estamos viviendo, el nivel de violencia que hay en nuestra sociedad, todos los dirigentes políticos tenemos que apostar al diálogo

-¿Cómo ve la situación del PJ mendocino?

-Si uno lo analiza por fuera del peronismo, podemos decir que es una situación complicada la que está viendo, pero yo que soy un tipo que tiene esperanza y mucha fe, podemos decir que vienen buenos tiempos para el PJ. El peronismo está generando un proceso de recambio generacional muy importante y hay muchas ganas de participar. En eso, obviamente se van a dar algunas discusiones, pero yo veo dirigentes, como Flor, la intendenta de Santa Rosa; Fernando Ubieta, el intendente de La Paz; Emir Félix, Omar, Martín Aveiro, Emir Andraos. Toda gente con gestión, el año pasado fue un año difícil para el PJ y les fue muy bien en las elecciones. El 24 de septiembre no le fue bien al PJ en las elecciones generales peronistas. Creo que el futuro del peronismo está en esos dirigentes que gestionan, que trabajan y que le demuestran a los vecinos que pueden concretar los sueños que tienen. Matías Stevanato en los estudios de MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué se imagina a futuro?

-Imagino un frente que no sólo sea integrado por el PJ, sino mucho más amplio, muy parecido a Hacemos de Córdoba, ese frente me llama la atención. El PJ como columna vertebral abrazando a muchos partidos que los puede llegar a unir no una alianza electoral sino un proyecto de Gobierno. Que no sea electoral porque la sociedad nos reclama otra cosa, Para mi la sociedad nos pide que apueste al diálogo y que tenga un proyecto que seduzca a los mendocinos, un proyecto que vuelva a hacer crecer a Mendoza, A mi me gustaría ser parte de ese proceso. Creo que hay muchos dirigentes para integrarlo. Tengo esperanza en el PJ pero también en las otras fuerzas.

¿En qué sentido?

-Veo dirigentes del PRO como (el actual intendente de Luján de Cuyo y el ex jefe comunal) Esteban Allasino y Sebastián Bragagnolo, que apuestan al diálogo. En el radicalismo, Ulpiano Suarez (intendente de Ciudad de Mendoza); el presidente de la Cámara de Diputados, Peti Lombardi y (el vicerrector de la UNCUYO) Gabriel Fidel desde la Universidad. Son dirigentes que van a ayudar que Mendoza salga adelante. Todos van a ser las primeras líneas de una dirigencia que va a apostar al diálogo. Creo que el PJ tendrá chances en el 2027 con dirigentes que quieren comerse la cancha y con otros dirigentes con experiencia que quieren colaborar, Soy un convencido de que no sobra nadie en el PJ, los necesitamos a todos. Siempre priorizando los intereses de los mendocinos, con un proyecto colectivo que nos vuelva a dar un gran sentido de pertenencia que teníamos antes.

