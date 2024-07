Un polémico fallo impide a la Policía requisar a personas en busca de armas blancas

La jueza Natalia Ohman, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°17, firmó un "insólito" fallo el cual impide, entre otras cosas, que la Policía de la Ciudad requise personas en busca de armas blancas en la vía pública. Además, ordena que las armas incautadas sean devueltas. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, consideró que el fallo "opera por ideología y protege delincuentes".

Bajo el título "la justicia que avala delincuentes no va más", el mandatario aseguró que desde el Gobierno de la Ciudad ya se apeló a la medida, y que van a "seguir secuestrando armas, deteniendo delincuentes, y trabajando para que los porteños y todos los que visiten la Ciudad estén seguros y tranquilos".

En el fallo, la magistrada argumenta la situación indicando que para una persona en situación de calle, el arma blanca no tiene razón para ser un objeto para "ejercer violencia" y que en realidad se lo debería tomar como uno para sobrellevar la situación de vivir en la calle: "Llegado el momento de practicar la detención y de identificar a la persona, una vez que explica que aquello que fuera advertido por el policía se trataría de una herramienta de uso habitual para una persona en situación de calle y extrema vulnerabilidad, ello debería ser suficiente para entender que la supuesta arma no convencional, arma blanca u objeto contundente no tenía su razón de ser en una futura intimidación o para ejercer violencia, sino que antes bien se trata de un elemento del que se vale para sobrellevar su situación".

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, consideró que el fallo "es un fallo ideológico de una jueza y es la misma ideología que decidió liberar presos en pandemia". "Esto sólo confirma que hay un sector de la política y de la justicia que todavía elige proteger a los delincuentes y desproteger a los vecinos", agregó contundente.

Así reaccionaba el ministro

"Nos van a encontrar siempre del otro lado: del lado de la democracia, del lado de los vecinos y del lado de la Policía que hace bien su trabajo en el marco de la ley”, agregó y continuó: "La Argentina donde la policía es culpable y los delincuentes son las víctimas no existe más”.

En esta línea, volvió a asegurar que desde que Wolff es ministro, quiere "a los delincuentes presos". "Los vamos a ir a buscar, y no vamos a dejar de detener. Vamos a seguir requisando en busca de armas blancas, deteniendo delincuentes, incautando droga, y liberando el espacio público para que los porteños y todos los que visiten la Ciudad estén seguros y tranquilos”, agregó en este sentido.

"La resolución de la jueza no ataca a este gobierno, ni al Ministro ni a la Policía: ataca directamente a los vecinos de la Ciudad que eligen vivir mejor”, concluyó Wolff.