La chicana de José Luis Espert a Axel Kicillof por perder la mega inversión de YPF para la Provincia de Buenos Aires

José Luis Espert cuestionó con dureza a Axel Kicillof tras la decisión de YPF de instalar una planta de GNL en Río Negro en lugar de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el gobernador bonaerense rechazó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), medida que para muchos influyó para que su distrito pierda el millonario proyecto de inversión.

"El único argumento por el cual esto no se hizo son las anteojeras ideológicas de un inútil esférico de Kicillof", disparó Espert y lamentó que la planta no se realice en Bahía Blanca,

"Este chico es un collar de sandías, ha creado una empresa de salud bonaerense para atender la emergencia de municipios cuando tiene 150 ambulancias arrumbadas en Ensenada que son para atender la emergencia en los municipios. Kicillof es un cáncer para la sociedad argentina", disparó en diálogo por Radio Mitre.

“El puerto que esta inversión necesita ya está en la provincia de Buenos Aires” afirmó el diputado de La Libertad Avanza, quien aclaró que ahora habrá que construirlo en Río Negro, lo que será "más caro".

"El gobernador no brinda ninguna seguridad jurídica. En Río Negro tenés gente que piensa con la cabeza, no con los pies como Kicillof. Además de no adherir al RIGI, es un impresentable", insistió.

Esta mañana, Kicillof afirmó que Milei "castigó a los bonaerenses", y consideró que la decisión se trata de una “venganza” por parte del mandatario.

"Pero si el que no adhiere al RIGI es él. ¿Dónde está la venganza de Milei? Si el señor es inútil, estas son las consecuencias, ese es el tema de fondo", sentenció Espert.