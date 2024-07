Ulpiano Suarez suma presión en la Legislatura por un millonario reclamo al Gobierno de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, suma presión en lo que respecta a un histórico reclamo millonario que lo enfrenta con el Gobierno de Mendoza. Se trata de la actualización del Fondo Compensador.

El mismo fue creado hace casi 30 años con el objetivo de resarcir al municipio por los efectos de la Ley de Coparticipación. El millonario reclamo no ha tenido respuesta hasta el momento por parte del Ejecutivo y es por ello que el jefe comunal ha optado por la vía legislativa para conseguir que el pedido entre en el Presupuesto provincial 2025. Primero, lo hizo en la Cámara de Diputados y, ahora, en la de Senadores.

En un principio, desde la Capital presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura para que el monto que percibe la comuna se adecúe de manera permanente y se incluya en el proyecto de presupuesto 2025. A su vez, indicaron que esta iniciativa se adoptó “luego de agotada la instancia administrativa con el Ejecutivo provincial”. Esta es una última instancia antes de que la comuna capitalina decida llevar el millonario reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, algo que no descartan en las oficinas de la sede ubicada en la calle 9 de julio.

El proyecto fue presentado en aquella ocasión por la diputada radical Cecilia Rodríguez, en el cual se le solicitó al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, implemente la adecuación del Fondo Compensador. La propuesta contó con el acompañamiento de los legisladores oficialistas Beatriz Martínez, Sol Salinas, Guillermo Mosso y Alberto López.

En las últimas horas, el reclamo volvió a tomar impulso desde el Senado mediante la la legisladora radical Claudia Najul y sus pares también oficialistas Natacha Eisenchlas, Oscar Sevilla y Alejandro Diumenjo, quienes hicieron una solicitud similar al Ejecutivo.

"Los recursos coparticipables no son una concesión graciosa de las autoridades provinciales, sino recursos propios de los municipios. Si así no fuera, resultaría que la Provincia no “aseguraría” el régimen municipal como la Constitución Nacional exige, ya que, sin recursos nada existe, por más autonomía que se proclame", detalle el escrito de la Cámara alta.

Y agrega: "Cabe aclarar que lo que se solicita aquí, es totalmente independiente de la necesidad de revisar el régimen de coparticipación municipal vigente y respecto del cual el Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se ha expedido públicamente en reiteradas oportunidades. Lo que aquí se solicita es devolver la naturaleza compensatoria a un fondo que surgió con el régimen de coparticipación establecido a partir del año 1997, pues dicho Fondo Compensador y los recursos asignados a todos los municipios en virtud del régimen de la Ley Nº 6396/96, conforman un todo y si el Fondo no se actualiza, existe un perjuicio evidente a los vecinos de la Ciudad de Mendoza y del departamento de La Paz que tiene que repararse".

El reclamo por el Fondo Compensador

En concreto, el municipio solicita actualizar el monto fijo establecido por la ley N° 6.393/96 que modificó el régimen de coparticipación municipal afectando los ingresos de los departamentos de Capital y de La Paz. Resaltaron que los recursos en cuestión representaban al momento de su creación US$ 4 millones, que en 14 años pasó a ser el equivalente a U$S 10 mil, indicaron.

Originalmente, el fondo se integraba con un aporte del Gobierno provincial de $ 4.100.000 anuales, cuya distribución es en un 96,15% para la Municipalidad de Capital y en un 3,85 % para la Municipalidad de La Paz, los dos departamentos que se consideraban más afectados por el esquema de reparto de fondos que fijaba la nueva legislación. Durante la gobernación de Celso Jaque y la intendencia de Víctor Fayad, el monto del Fondo se modificó en 2008 pasando a $9 millones anuales, y en 2010 donde quedó establecido en $13 millones por año.

No obstante, desde el año 2011 esa cifra no ha tenido modificaciones pese al permanente avance de la inflación y las sucesivas devaluaciones que ha sufrido la moneda en estos últimos 13 años.