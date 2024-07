El expresidente Alberto Fernández será veedor en las elecciones en Venezuela por lo que en las próximas horas tomará un vuelo a Caracas para poder iniciar la actividad. "Me estoy yendo para poder hablar con la oposición y poder escuchar antes sus preocupaciones, para ver si hay alguna preocupación que yo pueda ayudar a corregir", dijo este martes en declaraciones a Radio Con Vos.

"Lo que quiero es que haya una elección transparente", expresó Fernández y le lanzó una dura acusación a Nicolás Maduro: "Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo Lula: el que gana, gana y el que pierde, pierde. Así es la democracia".

"Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y hacer que los que están deambulando por el mundo porque se fueron de su país por la causa que fuere puedan volver", agregó Fernández, que explicó: "Yo no voy a legalizar a nadie, yo voy a hacer lo que me piden que es ser un veedor en una elección y ver que todo funcione bien y, justamente, viajo antes para darme tiempo para ver si alguna de las cosas que me dicen que se pueden corregir, las corregimos".

En las elecciones de este domingo competirán, además de Maduro, el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, quien lidera las encuestas tradicionales y prometió rescatar la economía de Venezuela y garantizar salarios dignos.