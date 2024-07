La respuesta del macrismo a Patricia Bullrich tras afirmar que LLA "ya absorbió al PRO"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, profundizó sus diferencias con Mauricio Macri sobre el rumbo del PRO al asegurar este martes que La Libertad Avanza "ya absorbió a los votantes" del partido fundado por el expresidente.

"Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, remarcó Bullrich y agregó que que el camino que elija tomar Macri "dependerá de él".

Por la noche, el diputado nacional y presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, salió al cruce de la funcionaria y la acusó de quedar "herida" tras su frustrado desembarco del órgano que define las alianzas electorales.

"No solo no fuimos absorbidos, sino que votamos 116 a 0 cambiar la forma que nos trajo hasta acá", comenzó el ex intendente de Pinamar en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Acto seguido, Yeza disparó: "Es difícil entender que una ministra de un tema tan delicado para todos los argentinos haya quedado tan herida como para seguir con este tema y dañar más de lo que ya ha hecho a un partido que solo la ayudó".

De esta forma, se produjo un nuevo capítulo dentro de la feroz pelea dentro del PRO entre Macri y Bullrich sobre la postura que debe tomar respecto a la Casa Rosada.