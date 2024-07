La otra joya que tiene el distrito minero: más de 600 glaciares protegidos

Mendoza busca impulsar la minería como actividad productiva. Por eso el Gobierno adecuó las normativas y segmentó el plan para promocionar un área donde en principio no hay oposición social. Por eso se creó el “Malargüe Distrito Minero Occidental”, una especie de subregión que en realidad es un mega proyecto de exploración que incluye más de 20 mil kilómetros cuadrados de superficie, cientos de propiedades mineras y también intereses cruzados.

Esa zona se presume que es rica en cobre y otros minerales, aunque ha sido poco explorada. Como en toda la cordillera, es también una fuente de otros recursos naturales renovables, como el agua, y no renovables, como el petróleo. También lo que la ONU llama MAB (Man and Biosphere): la convivencia con los pobladores de la zona, que son dispersos, pero tienen arraigo. Por eso una de las claves del desarrollo de cualquier actividad en la zona es cómo de administran esas tensiones, la búsqueda de armonía y sustentabilidad.

Justamente uno de los recursos más importantes de la cordillera de los Andes lo constituyen los glaciares. Se trata de la “caja de ahorro” del agua, una fuente de reserva fundamental que tiene una funcionalidad ambiental: aportan recursos en años de escases y acumulan en períodos de abundancia. “Los glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socioeconómicas de los oasis de regadío”, explica el IANIGLA en el Inventario de Glaciares. Por ley, esos reservorios están protegidos y no se pueden realizar actividades extractivas.

En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos, es decir Cuerpo de hielo permanente visibles por períodos de al menos 2 años y de un área mayor o igual a una hectárea. Justamente el Inventario Nacional de Glaciares registró a todos los cuerpos de hielo que tienen al menos esa superficie.

Otros 30 son glaciares cubiertos, es decir cuerpos de hielo con una “cobertura detritica significativa". La mayor concentración corresponde a glaciares de escombros activos e inactivos, que suman 461 en total.

Todos los glaciares del Distrito cubren una superficie de 70,73 kilómetros cuadrados. Para tener un marco de comparación, toda la Ciudad de Mendoza tiene una superficie de 57 kilómetros cuadrados. Pero es solo un 0,34% del total de superficie del Distrito. La mayor cantidad está en el "Sector Norte de la Cuenca del Río Grande". En esa zona es donde hay mayor concentración de glaciares descubiertos. Según el Inventario Nacional, las alturas de los cuerpos de hielo detectados oscilan entre los 2.629 y los 4.528 metros sobre el nivel del mar.

“Se trata de una gran cuenca hidrológica que aporta al río Colorado. En total se han inventariado 452 glaciares, los cuales ocupan una superficie de 60,30 km2 . Toda la subcuenca del río Grande ocupa una superficie de 10.308 km2 , por lo que tan sólo el 0,6% de esta gran subcuenca está cubierta por glaciares”, determinó el Inventario realizado por el IANIGLA. Como detectaron también en el Informe de Impacto Ambiental del Distrito Minero, la zona norte es la más relevante en cuanto al recurso hídrico. Este sector de la subcuenca limita hacia el norte y el noreste con la cuenca del río Atuel, hacia el este con la cuenca de la laguna Llancanelo y al oeste con Chile.

Cuidado especial

La propuesta de exploración contempla una restricción especial para el área. La misma Ley de Glaciares así lo impone. Pero en los Informes de Impacto Ambiental figura ese rojo en el semáforo ambiental. Según la promesa, no se realizarán trabajos en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Se incluyó como área restringida a los sectores próximos a los cursos de agua superficial y quedaron vedados para la exploración los terrenos ubicados en hasta 100 metros del margen de cualquier río. "Alrededor de cada glaciar cualquiera sea su tipo, se establece un área de cautela de radio de 500 metros medido a partir su contorno. En dicha área no puede realizarse ningún tipo de trabajo. A 100 metros a los lados de cada margen de cauces superficiales, se establece un área de cautela en la cual no puede realizarse ningún tipo de trabajo", explica el Informe de Impacto Ambiental.

La Cordillera de los Andes es un gran reservorio de agua y Mendoza es la tercera provincia con mayor concentración de glaciares del país; detrás de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Argentina tiene 8.484 km2 de superficie cubierta con glaciares. En la cordillera hay 5.769 km2 y los otros 2.715 km2 están en las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En el cordón montañoso de los Andes hay 16.078 glaciares inventariados y 4.172 están en Mendoza, con 1.239 kilómetros cuadrados de superficie.

Los trabajos de exploración se plantearon en dos etapas. En la primera se harían solo tareas de relevamiento, con el uso de tecnología y sin actividades invasivas. En una segunda etapa se prevé que haya perforación para sacar muestras, donde se usará agua como elemento para el proceso. En cada proyecto se prevé usar un volumen de 35 m3 de agua por día y por máquina. En total para todo el proceso de exploración de cada proyecto se proyecta usar 28.350 m3 de agua.

Sin embargo, son estimaciones generales, pues aún no se ha pedido permiso al Departamento General de Irrigación para acceder a ese recurso.

La intención del Distrito Minero creado en Malargüe es ejecutar un plan de exploración para buscar cobre. El Gobierno acelera en los procesos y quieren que en agosto se realice la audiencia pública para que antes de la apertura de la temporada de exploración esté la autorización legislativa que exige la ley 7722. La empresa estatal Impulsa Mendoza aglutinó todo y financió los trabajos para los informes de impacto ambiental. Las empresas propietarias de permisos debían adherir si querían avanzar. El distrito fue dividido en 4 áreas, según su complejidad y otras características. En principio, se presentaron estudios para ejecutar un plan de dos años de exploración. En la primera etapa se harían trabajos de prospección, además de ajustar la logística, como construir caminos. Luego, en la etapa de exploración directa, sí se avanzaría con perforaciones para obtener "testigos".