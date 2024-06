Lourdes Arrieta rompió el silencio en medio de los escándalos: "Si este es el precio a pagar, vale la pena"

La diputada nacional de Lourdes Arrieta rompió el silencio, en el marco de los escándalos desatados por la falsificación de avales en la conformación del partido La Libertad Avanza en Mendoza y, a su vez, tras el despido de Carlos Soloa Vacas de su puesto como titular del PAMI en la provincia.

Arrieta, quien no se ha pronunciado al respecto de las polémicas que la involucran, lanzó un escueto mensaje a través de sus redes sociales. "Todo tiene su recompensa. Amenacen, difamen, mientan... Ladran Sancho... Violencia recibo constantemente; conspiraciones para ensuciar a mi familia y a mí, a mi equipo. Lo lamento, pero si este es el precio a pagar, vale la pena", sostuvo la legisladora en su cuenta de X.

El posteo trasnochada de la diputada Lourdes Arrieta.

Lourdes Arrieta, en la mira

Lourdes Arrieta se vio envuelta en un escándalo luego de que se conociera que falsificó avales en el proceso de conformación del partido La Libertad Avanza en suelo mendocino. La legisladora agregó en la nómina no sólo a firmantes que no estaban enterados -como políticos o empresarios-, sino también a personas ya fallecidas, lo cual encendió las alarmas en diferentes ámbitos.

Teniendo en cuenta este último punto mencionado en la presentación de avales truchos, Pablo Priore, secretario administrativo del Senado de Mendoza notó que el espacio libertario incorporó en la lista a su padre (Miguel Ángel Priore Vitolo), quien falleció seis años atrás. En consecuencia, Priore, furioso con la situación, comunicó que procederá a pedir en el Congreso de la Nación la exclusión de Lourdes Arrieta bajo el concepto de "inhabilidad moral".

El escándalo comenzó en abril cuando dirigentes del Partido Libertario, enfrentados con Lourdes Arrieta, denunciaron que había personas fallecidas en la nómina de avales que la diputada había presentado ante la Justicia Federal para conformar el partido político La Libertad Avanza. Lo mismo esgrimían desde el sector que encabeza el abogado Alejandro Barraza, quien también presentó los papeles para inscribir ese mismo partido político.

El acta en el que aparecen los nombres está firmada por el hermano de la diputada nacional, Martín Arrieta, que es la mano derecha de la legisladora y participa activamente en el espacio. Según consta, él certificó la validez de los avales presentados por lo que su situación sería compleja.

Con las denuncias ante la Justicia y el pedido de exclusión en el Congreso, el escándalo llega lentamente a Buenos Aires, desde donde Lourdes Arrieta ha recibido apoyo casi incondicional por parte de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ellos asumieron el padrinazgo de la joven legisladora que llegó al Congreso de la Nación como tercera en la lista de candidatos conformada por la diputada Mercedes Llano y el diputado Facundo Correa Llano. Al día de hoy, Arrieta -con apenas 6 meses como política- tiene la lapicera en nada más y nada menos que la sede del PAMI en Mendoza.

Sobre este último punto, el jueves por la tarde se oficializó la salida de Carlos Soloa Vacas del PAMI, quien fue designado por Arrieta y también despedido por ella. Soloa Vacas no se guardó nada y relató cómo es el modus operandi tanto de Lourdes Arrieta como de su hermano Martín.

"Me echaron directamente, recibí un llamado de PAMI central y me echaron por cuestiones políticas. Supongo que es por no cumplir con órdenes y caprichos de la diputada (Lourdes Arrieta), por eso me echaron. Lo primero que me ordenó fue poner un veterano de guerra en la parte que PAMI le asigna a los veteranos. Yo consulté esto con varias personas y me aconsejaron que no iba a ser conveniente poner a un veterano de guerra en ese lugar. La segunda orden que yo recibí fue la de echar a la directora médica y la razón por la que la quería echar la diputada era porque la directora ganaba más que ella", contó Soloa Vacas en Uno Nunca Sabe, programa transmitido en MDZ Radio.

Mientras que reveló: "Quería que echara a los designados desde el PAMI Central a las delegaciones de Guaymallén y Las Heras porque no eran de su riñón político, yo estoy afuera de PAMI por no cumplir con los pedidos de ellos".