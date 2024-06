Ley de Contratos: Vargas Arizu explicó que "es un paso para desregular la economía"

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó este jueves ante la Cámara de Senadores el proyecto de ley para derogar la Ley 9.133, conocida como la "ley de contratos". Esta norma, vigente desde hace varios años y presentada por el mismo oficialismo que hoy propone derogarla, fue concebida con la intención de proporcionar un marco jurídico y legal a los productores al momento de comercializar o elaborar productos con terceros. No obstante, desde su implementación, la ley no logró los efectos deseados y se convirtió en un obstáculo más que en una solución.

La Ley 9.133 fue creada para ofrecer garantías a los productores que entregaban materia prima al sector industrial, con el objetivo de asegurar un proceso transparente y justo. Sin embargo, según explicó el ministro Vargas Arizu en comunicación con MDZ Radio 105.5 FM, la normativa se transformó en una complicación debido a las severas multas aplicadas por incumplimientos, lo que generó numerosas críticas y reclamos a lo largo de los años. La actual gestión, comprometida con una visión desregulatoria, decidió avanzar en la derogación de esta ley, buscando beneficiar a los productores locales.

Vargas Arizu explicó que se trata de "una ley que salió hace cuatro años con la mejor intención de que funcionara para una seguridad industrial. En realidad los objetivos no fueron cumplidos. De los 43.000 contratos que hay, 397 han sido observados por Fiscalización y Control. De esos 397, todos tienen errores formales, es decir, que le falta un sello, una firma, una página" y agregó que no hay ninguna denuncia donde "alguna industria haya complicado a un productor".

El ministro continuó: "Esto tiene derogaciones y multas y cuando uno desburocratiza, al que más beneficia es al último de la cadena, que es el productor, porque el industrial pasa ese valor a costo, entonces cuando hoy tiene menos costos, menos complicación, menos infraestructura, más desregulación, va tener mejor posibilidades de pagar beneficios". Vargas Arizu destacó que "es un paso para desregular la economía y que tengan un crecimiento importante en Argentina".

En este sentido se explayó en consonancia con el oficialismo nacional: "Lo mejor que puede hacer Argentina es cuidar el superávit fiscal. Cuidando el superávit no hay inflación, cuidando que no haya inflación los mercados se regulan con facilidad como sucede hoy con los bancos donde la tasa, en cinco meses, ha bajado del 99% a 25%. Como el Estado no toma dinero, los bancos tienen que actuar de bancos y tienen que buscar a los clientes, que somos las empresas, los productores y las personas". Aclaró que no se trata de "un reproche a lo que se hizo antes, o no. Es una modificación en un mundo cambiante".

