La insólita metáfora que eligió un diputado de LLA para cuestionar a la UCR por su pacto con el kirchnerismo

El demarchista Álvaro Martínez, quien entró a la Cámara de Diputados de la Nación por el PRO y luego se incorporó al bloque de La Libertad Avanza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y apuntó duramente contra el pacto entre peronistas y radicales para aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esto fue un golpe para el oficialismo que no consigue, no solamente que el Congreso le saque sus leyes, sino que, además, le saca leyes que no quiere el Gobierno como es el caso de la movilidad jubilatoria donde el mismo presidente Javier Milei dijo que si lo aprueba el Senado y se convierte en ley, la vetaría.

En este marco el diputado nacional Martínez habló de este proyecto que tiene media sanción. "En realidad no es un proyecto que se aprueba y que perjudica al Gobierno. Es un proyecto que le hace mal al país, que le hace mal a las arcas del país que tanto está costando ponerlas en orden. El proyecto que se ha sancionado ayer atenta contra todo el esfuerzo que venimos haciendo", dijo con firmeza el diputado y agregó que "tendría que ser un tema donde nosotros damos tranquilidad, donde hablamos con responsabilidad, donde nos ponemos como gestores y resulta todo lo contrario: proyectos y discursos demagógicos de gente que cuando administraba el país no buscaban soluciones lógicas, y hoy pretenden aplicar las mismas soluciones que nos llevaron a la catástrofe, no solo económica sino también social que estamos viviendo".

En este sentido, Álvaro Martínez expresó que "el bloque que gobernó los últimos cuatro años, no brindó ninguna solución a los jubilados, sino todo lo contrario: agravaron la fórmula, actualizaban como querían, de manera discrecional, sin un plan concreto, emitiendo dinero, lo cual generaba más inflación. Con el agravante de que ahora tienen unos nuevos socios que era lo que nos llamaba poderosamente la atención. Entraron de una manera y terminaron de otra. Me hacen acordar a los teros que ponen los huevos en un lado y cacarean en el otro".

"Yo espero que prime siempre la cordura en estos temas. Son herramientas que necesita el presidente para llevar soluciones a los argentinos", aseguró el mendocino que ocupa una banca en el Congreso Nacional.

Y añadió una autocrítica: "Nosotros, evidentemente, tenemos la responsabilidad de ser más dialoguistas que el resto, primero porque somos minoría, somos 37 o 38 diputados y muchos menos senadores. Tenemos esa obligación que la venimos llevando a cabo. El proyecto original tenía más de 600 artículos y han quedado cerca de 160 artículos. Mirá si no estamos buscando los consensos o dialogando, para buscar las soluciones".

