La drástica advertencia de Guillermo Francos sobre si sale la nueva fórmula jubilatoria

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, habló este jueves luego de que Javier Milei le enviara un fuerte mensaje a la oposición por la nueva reforma jubilatoria que se aprobó en Diputados. "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos", dijo el presidente. Sobre esto habló Francos y lanzó una advertencia: "Si la ley sale habrá recortes de todo tipo".

“Aunque los Diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, el Gobierno tiene claro que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de mantener el déficit cero”, comenzó diciendo el jefe de Gabinete en una entrevista con Radio Continental.

Y agregó: "Si la ley sale, claramente lo que va a hacer el Gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley. Ahí habrá recortes de todo tipo”.

El enojo del presidente

Javier Milei habló el miércoles en el Latam Economic Forum y fue contundente sobre la nueva reforma jubilatoria que se aprobó en Diputados. "Les gusta ser casta, y se creen más que toda la gente. Son muy rápidos para subirse el sueldo a la espalda de la gente. Les voy a vetar todo, me importa tres carajos", manifestó.

"Una vez que termine con esto (la presidencia, voy a tener q salir a laburar). Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque sino, el día de después, me quedo sin laburo y me cago de hambre", sentenció.