Avales truchos: Pablo Priore pedirá la remoción de Lourdes Arrieta como diputada

La diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta se vio envuelta en un escándalo luego de que se conociera que falsificó avales en el proceso de conformación del partido La Libertad Avanza en suelo mendocino. La legisladora agregó en la nómina no sólo a firmantes que no dieron su conocimiento -como políticos o empresarios-, sino también a personas ya fallecidas, lo cual encendió las alarmas en diferentes ámbitos.

Teniendo en cuenta este último punto mencionado en la presentación de avales truchos, Pablo Priore, secretario administrativo del Senado de Mendoza notó que el espacio libertario incorporó en la lista a su padre (Miguel Ángel Priore Vitolo), quien falleció seis años atrás.

En consecuencia, Priore, furioso con la situación, comunicó que procederá a pedir en el Congreso de la Nación la exclusión de Lourdes Arrieta bajo el concepto de "inhabilidad moral". Precisamente, el artículo 66 de la Constitución Nacional indica que cada Cámara “podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieron de sus cargos”. El artículo hace alusión a cuatro situaciones diferenciadas: corrección disciplinaria, exclusión, remoción y renuncia.

En tanto que el art. 70 dice que, en las circunstancias allí consideradas, cada Cámara podrá "con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”. Según reza un escrito de la Secretaría Parlamentaria del Senado, se contempla una quinta posibilidad: la suspensión, que está relacionada con los fueros parlamentarios. Los arts. 187 de Diputados y 202 y 203 del Senado establecen la posibilidad de que el presidente proponga a la Cámara prohibir a uno de sus miembros el uso de la palabra cuando ha sido llamado al orden por dos veces en la misma sesión, y los arts. 188 de Diputados y 204 del Senado completan la anterior disposición estableciendo que, ante faltas de mayor entidad, ya sea quien presida, o por la petición de cualquiera de sus miembros -en una votación sin discusión-, se decidirá si es o no adecuada la oportunidad de usar la facultad que le confiere a la Cámara el art. 66 de la C. N. En el caso de resultar afirmativa, el presidente nombrará una comisión de tres miembros en el Senado y de cinco miembros en Diputados, que proponga las medidas que juzguen pertinentes.

Priore, al no ser parte del Congreso, tiene la posibilidad de enviar una carta con el pedido, pero sin poder iniciar un expediente. De modo que necesitaría de la "colaboración" de un miembro de la Cámara para avanzar en el proceso.

El último caso en el que se barajó la posibilidad de remover a un diputado por inhabilidad moral fue el de Juan Ameri, el salteño conocido informalmente como "diputeta", que fue suspendido en 2020 por protagonizar una escena sexual durante una sesión virtual. Fue suspendido de su banca y, acorralado, terminó renunciando.

El listado donde figura el padre fallecido del secretario administrativo de la Cámara alta y senador mandato cumplido del PRO, Pablo Priore.

En diálogo con este medio, Priore relató: "A raíz de la nota publicada por MDZ, hoy me preguntaron cómo se llamaba mi papá. Después, me pasaron las foto de la planilla y mi padre figura como adherente al partido de Arrieta. Él falleció en 2018".

Respecto al pedido de remoción en el Congreso, el dirigente del PRO aseveró que "hay un tema de inhabilidad moral de por medio que no se puede pasar por alto". Para Priore, Arrieta "no puede representar al pueblo mendocino".

"No se puede avalar eso. No puede ser todo lo mismo. Es un modus operandi de alguien que no tiene escrúpulos para constituir un partido", manifestó y aclaró que su accionar no enfrenta al PRO con La Libertad Avanza -en medio su casi unificación- porque "es contra ella (Arrieta)". "Creo que hasta le estaríamos haciendo un favor a Javier Milei para que elija sus aliados", deslizó en tono irónico.

Asimismo, dijo que dichas listas de LLA "son casi copias del PRO de la Ciudad de Mendoza. Aparecen los diputados del PRO Sol Salinas y Enrique Thomas e infinidad de gente".

Incluso, Enrique Thomas -presidente del interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados provincial- expresó en MDZ Radio que "este tipo de de prácticas demuestra una total falta de consideración para las personas que se suman sin la autorización a un listado de avales de un partido en formación que, a mi criterio, si es así arranca muy mal. Hay que ser más prolijos... Sobre todo si estamos hablando de un partido que tiene como máximo referente al presidente de la Nación.

Thomas (PRO), que en un principio tenían en mente avanzar legalmente, bajó las revoluciones y dijo que con su abogado están analizando "si tomar medidas para evitar que esto se vuelva a repetir".

La diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta.

Avales truchados

El escándalo comenzó en abril cuando dirigentes del Partido Libertario, enfrentados con Lourdes Arrieta, denunciaron que había personas fallecidas en la nómina de avales que la diputada había presentado ante la Justicia Federal para conformar el partido político La Libertad Avanza. Lo mismo esgrimían desde el sector que encabeza el abogado Alejandro Barraza, quien también presentó los papeles para inscribir ese mismo partido político.

El acta en el que aparecen los nombres está firmada por el hermano de la diputada nacional, Martín Arrieta, que es la mano derecha de la legisladora y participa activamente en el espacio. Según consta, él certificó la validez de los avales presentados por lo que su situación sería compleja.

Con las denuncias ante la Justicia y el pedido de exclusión en el Congreso, el escándalo llega lentamente a Buenos Aires, desde donde Lourdes Arrieta ha recibido apoyo casi incondicional por parte de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ellos asumieron el padrinazgo de la joven legisladora que llegó al Congreso de la Nación como tercera en la lista de candidatos conformada por la diputada Mercedes Llano y el diputado Facundo Correa Llano. Al día de hoy, Arrieta -con apenas 6 meses como política- tiene la lapicera en nada más y nada menos que la sede del PAMI en Mendoza.