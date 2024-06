Anses aceptó la renuncia de Javier Milei a su jubilación de privilegio: qué dice la carta presentada por el presidente

El presidente Javier Milei renunció a su derecho de jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias, que está previsto en el artículo primero de la Ley N° 24.018. "Rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos", argumentó.

"Los acontecimientos ocurridos el día de ayer en el Honorable Congreso de la Nación ponen de manifiesto, una vez más, que nuestra clase política se encuentra más preocupada por mantener sus delirantes privilegios que por trabajar para revertir el modelo que ha fracasado en el último siglo", expuso el presidente en el documento presentado en la Anses.

Además, el presidente expresa que "luego de haber experimentado por décadas las consecuencias nefastas del gasto público desentrenado, es imperativo que los líderes políticos den el ejemplo y adopten medidas concretas para contener el déficit presupuestario". "Es por ello, que mediante esta nota exhorto a los dirigentes a realizar los sacrificios necesarios para garantizar la estabilidad financiera del país. Ningún político está por encima de la ley y la ciudadanía", continuó.

"En este sentido, rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos", finalizó.

La primera parte del documento presentado por Javier Milei.

Desde hace unos días que el presidente viene anticipando esta decisión, en el medio de la polémica que generó que Diputados le de media sanción a la nueva fórmula jubilatoria que genera, para el oficialismo, un desequilibrio fiscal. La nueva fórmula reemplaza a la previsión impuesta por decreto en la gestión de Milei y combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

"Me importa tres carajos” dijo el libertario el miércoles en un Foro Económico, para advertir que vetará el nuevo esquema de haberes, que obtuvo media sanción en la cámara Baja. "Cada vez que degeneradores fiscales de la política quieran ir a romperlo (al equilibrio fiscal) les voy a vetar todo", lanzó.

"El presidente Milei renunció a su jubilación de privilegio. El director de Anses lo aceptó. En la Argentina actual se predica con el ejemplo", escribió en sus redes sociales el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, para luego compartir el documento presentado ante la Anses.