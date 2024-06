Movilidad jubilatoria: los pocos puntos que quedan por acordar y la posibilidad que todo termine en la nada

La Cámara de Diputados comenzó a debatir la movilidad jubilatoria en el recinto sin tener asegurados los votos ni el texto que tratarán cerca de la medianoche. El peronismo no acepta la posibilidad de que se elimine el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), mientras que la UCR y el bloque de Miguel Pichetto quieren asegurar esos fondos para las transferencias de las cajas previsionales provinciales y el pago de los juicios.

"Es un paso al retorno del sistema de las AFJP", comentó Itai Hagman (Unión por la Patria), en su rol de miembro informante, al referirse al principal punto de discordia entre el kirchnerismo y la oposición moderada. "No queremos que se vuelva a ese sistema que deja a un tercio de la población descartada", subrayó.

La sesión comenzó a las 11.30 y el debate por la movilidad jubilatoria recién se abrió a las 17, después de horas de homenajes, apartamientos de reglamento y cuestiones de privilegio. En todo ese rato, Rodrigo De Loredo, Miguel Pichetto y Nicolás Massot mantuvieron conversaciones con las espadas parlamentarias de Unión por la Patria para intentar llegar a un acuerdo.

El otro de los puntos que diferencia a los despachos tiene que ver con el pago del aumento adicionales, que se calcula entre la diferencia de la variación salarial y la inflación para tomar el 50%. Unión por la Patria quiere hacerlo en dos pagos semestrales, uno en marzo y otro en septiembre, y la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) quieren que se pague una sola vez por año.

El dictamen de la oposición dialoguista tiene un costo fiscal de 0,47% del PBI. Esta es la cifra que Pichetto quiere cuidar para no sumarle un argumento al gobierno de Javier Milei, en el caso de que se sancione esta ley en el Senado y el Poder Ejecutivo decida vetarlo.

Pero para llegar a eso, primero deben llegar a un acuerdo. Después de las ocho horas que se esperan de debate sobre este tema se pasará a la votación del dictamen de Unión por la Patria, que al igual que el de la UCR y HCF contempla aumentos de forma mensual por inflación con un 20% de retroactivo por la alta inflación de enero.

La UCR le dará los votos si llegan a un acuerdo para con las diferencias resultas sobre el FGS. Si no se puede trabar la negociación y que se caiga el despacho de UP. Luego se trataría el de estos dos bloques. Allí UP deberá definir si cede su bandera sobre el FGS y avanzar con un texto unificado.