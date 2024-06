Un histórico del peronismo llamó "inmoral" a Daniel Scioli y realizó una confesión

El dirigente justicialista y exfuncionario, Fernando "Pato" Galmarini compartió su opinión sobre Daniel Scioli, quien hace unos días respondió a las críticas por su incorporación al Gobierno de Javier Milei ·

"Lo conozco mucho", adelantó sobre el actual secretario de Turismo el actual suegro de Sergio Massa y pareja de Moria Casán. Tras ese comentario, disparó: "Yo creo que es un inmoral".

"Tan inmoral que yo no sé si es preferible o más adecuado decir que es un amoral porque un inmoral puede modificarse, un amoral es más difícil", agregó en diálogo por el canal de streaming "Gelatina".

Luego, reveló cuál fue la reacción del exembajador bonaerense luego de que Massa perdiera las elecciones presidenciales del año pasado frente a Javier Milei.

"La noche que Sergio perdió estaba ahí saludando a todos. Por supuesto me quiso saludar, yo ya no le doy bola desde hace mucho tiempo porque tuvo cosas mucho más complicadas que haber estado esa noche ahí", lanzó.

Además, recordó la noche en que un gendarme entró a robar a la casa del exministro de Economía y Malena Galmarini y volvió a apuntar contra el actual funcionario.

"Si ella llegaba media hora antes y estaba el tipo ahí, no sé como terminaba. Y en ese caso no sé cómo terminaba Scioli tampoco. No por Malena, sino porque lo íbamos a correr unos cuantos", sentenció sobre el dirigente que por entonces era el mandatario provincial.