El Gobierno patea hasta el 2027 el traslado de los dos elefantes del Ecoparque

A mediados de 2022, el Gobierno de Mendoza realizó un rimbombante operativo para trasladar a las elefantas Pocha y Guillermina del Ecoparque a un santuario en Brasil. El plan original era llevar al refugio ubicado en el Mato Grosso a otros dos especímenes que aún permanecen en el ex Zoológico. No obstante, los traslados de Kenya y Tamy todavía no se concretan y ahora las autoridades provinciales acordaron prorrogar hasta finales de 2027 el envío de estos dos especímenes a Brasil.

A través del decreto N° 1.213, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó una adenda al acuerdo marco firmado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Dirección Ecoparque y el Santuario de Elefantes Brasil. El convenio tenía por objeto el traslado de tres elefantes asiáticos (Elephas Maximus) y una ejemplar de elefanta africana (Laxodonta Africana) al santuario ubicado el Mato Grosso brasileño.

La modificación prorrogó los plazos máximos para la tramitación de los permisos internaciones para cada traslado y fijó como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027.

En la norma se explica que en el año 2022 se concretó la derivación de las elefantas asiáticas Guillermina y Pocha al Santuario de Elefantes de Brasil. La última de ellas murió a los pocos meses de haber abandonado el ex Zoológico provincial. En tanto, en la actualidad aún está pendiente el traslado de la elefanta africana Kenya y el elefante asiático Tamy al mismo sitio.

Considerando las fechas límites que habían sido fijadas para dichos traslados en el convenio marco, el Gobierno provincial consideró necesario rectificar los plazos máximos para las derivaciones pendientes de los elefantes.

“Se definen los siguientes plazos de obtención de los permisos, pasados los cuales el presente acuerdo queda sin efecto: El plazo para la obtención de los certificados CITES para el traslado de la elefanta ‘Kenya’ será el 31 de diciembre de 2027 y para el elefante ‘Tamy’ será el 31 de diciembre de 2027. Estos podrán ser prorrogados por igual período previo acuerdo escrito de ambas partes”, indica la nueva redacción del acuerdo.

Kenya es una hembra africana de alrededor de 42 años, mientras que Tamy es un macho asiático de unos 53 años, que es el padre de Guillermina, la elefanta que reside desde hace dos años en el Santuario de Brasil.

El plazo máximo para el traslado de la elefanta era el 30 de diciembre de 2023 y para el del elefante iba a ser el 31 de diciembre de 2024. La Dirección Ecoparque Mendoza obtuvo antes del diciembre de 2023 el CITES de exportación correspondiente a Kenya N° 046326 y N° 046718 y todas las autorizaciones sanitarias y aduaneras correspondientes. Sin embargo, no fue posible concretar el traslado antes de la fecha límite indicada debido a las demoras de la administración brasileña en la emisión del CITES de importación correspondiente.

Asimismo, aclararon que el organismo dirigido por Ignacio Haudet continúa trabajando en la evaluación de Tamy para conocer la viabilidad y factibilidad de su traslado al Santuario. Advirtieron que el mismo se concretaría posteriormente al traslado de Kenya.