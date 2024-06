El caso de corrupción que sacude a Irrigación y que tendrá hoy una día clave

Una vergüenza absoluta. Hoy en la rendición de cuentas de la inspección de causes vertientes Corralitos fui agredido por denunciar irregularidades presupuestarias en $12 millones. @MIglesias2019 detiene a su íntimo amigo, el inspector Currenti para que no me agrega físicamente. pic.twitter.com/LqJnhwDwId