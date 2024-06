Primera victoria para Milei: Villarruel desempató, la Ley Bases se aprobó y ahora se vota en particular

Pasadas las 23 y luego de 11 horas de debate, el Senado aprobó la Ley Bases en general con el apoyo de una buena cantidad de aliados, entre senadores radicales, del PRO y peronistas no kirchneristas. Ahora, la Cámara Alta pasa a votar el proyecto por títulos.

00:41 - El Senado aprobó el Título VI sobre Energía

Fue sancionado por 37 votos a favor contra 33 en contra, más dos abstenciones. Incluye aspectos relacionados a la explotación, procesamiento, exploración, transporte y comercialización de la energía.

00:24 - Se aprobó el Título V sobre Modernización laboral

Este punto incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo, sistema único de registro, extensión del periodo de prueba laboral y la modificación a la relación laboral entre independientes y colaboradores, entre otros. El resultado dio 37 votos afirmativos, 35 negativos y dos abstenciones.

Por su parte, se rechazó particularmente el artículo 96, que derogaba el estatuto de trabajo del viajante de comercio.

00:13 - Aprobado el Título IV sobre Empleo registrado

Entre otros cambios, la normativa permitirá a empleadores registrar relaciones laborales informales con la eximición de sanciones. También se extenderá el período de prueba a seis meses. Consiguió 37 votos afirmativos contra 33 negativos, y dos abstenciones.

00:04 - El Senado aprobó el Título III de Contratos y acuerdos transaccionales

El artículo incluye temas relacionados a las concesiones y recisión de contratos de obras públicas. Obtuvo 37 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones.

23:54 - Quedó aprobado el Título II de Reforma del Estado

El apartado declara como sujetas a privatización las empresas públicas como Energía Argentina SA, Agua y Saneamientos Argentinos SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOSFE) y Corredores Viales SA, entre otras. A su vez, permite el pase a disponibilidad y el eventual despido de trabajadores estatales de planta permanente.

Nuevamente, Victoria Villarruel desempató en positivo tras una igualdad de 35 votos y 2 abstenciones.

23:34 - El Senado aprobó la Emergencia y las facultades extraordinarias para Javier Milei

La primera votación terminó en empate con 35 votos (hubo dos abstenciones) y Victoria Villarruel volvió a desempatar para que el oficialismo apruebe este apartado.

Las emergencias fueron enumeradas en el documento de la norma en "materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”.

Los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, que habían avisado ayer que no darían quórum y solo se hicieron presentes para emitir su voto, abandonaron el recinto una vez aprobado el proyecto en general.

23:24 - Comienza ahora la votación en particular por títulos

Iniciarán por la Delegación de facultades, uno de los puntos centrales del proyecto para impulsar la desregulación del Estado.

23:14 - Con el voto de Villarruel, el Senado aprobó la Ley Bases en general

Tras 182 días al frente del Gobierno, Javier Milei logró su primera victoria en el Congreso: la Ley Bases obtuvo la aprobación en la Cámara de Senadores. Fue Victoria Villarruel quien tuvo el voto decisivo, luego de que la votación quede igualada en 36.

"Hoy vimos dos Argentinas. Una que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Que en Argentina se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años", expresó Villarruel a la hora de desempatar.

Y agregó: "Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo".

El oficialismo tuvo que ceder con nuevas modificaciones al mega proyecto para alcanzar los votos necesarios a favor. Entre las principales se destaca que no serán privatizadas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). De esta forma, se reconoció que no se avanzará con la venta de estas tres empresas públicas.

También se incorporó "la prohibición de disolver los organismos vinculados a la cultura". Otro cambio clave fue la eliminación del capítulo previsional, por lo que seguirá rigiendo la moratoria jubilatoria.

Finalmente, el Gobierno decidió anunciar cambios de último momento en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El beneficio se acotará hacia las actividades aplicables: solo podrán en sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

Ahora, inicia la votación en particular donde el oficialismo deberá estar atento ya que todavía hay artículos que pueden caerse.

23:08 - Terminaron las exposiciones y el Senado procede a la votación en general

21:30 - Quedan tres discursos de cierre y se procede a la votación

La tanda final iniciará con Juliana Di Tullio, de Unidad Ciudadana. Le seguirá José Mayans (Frente Nacional y Popular) y finalizará Ezequiel Atauche, representante de La Libertad Avanza.

21:10 - El Gobierno aceptó cambios en el RIGI

El oficialismo anunció modificaciones para la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En principio, la medida ahora solo se extenderá para algunos sectores y habrá un beneficio para proveedores locales.

También se limitará la obligación de liquidación en el mercado de cambios las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos.

Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

20:50 - Bajaron los senadores de Santa Cruz que no habían dado quórum a la sesión

Alrededor de las 20:30, José María Carambia y Natalia Gadano ingresaron al recinto de cara a la inminente votación. Los senadores no estuvieron presentes a lo largo del debate. De esta forma, se daría una igualdad a 36 votos y desempataría Victoria Villarruel.

20:20 - Se acerca la definición de la Ley Bases: iniciaron los discursos de cierre

Se trata de la palabra final de los jefes de bloque, inició Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y seguirían, si no hay modificaciones, Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Luis Juez (Frente PRO), Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), José Mayans (Frente Nacional y Popular) y Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).

19:25 - La Oficina del Presidente destacó el "excelente accionar" de las fuerzas de seguridad

Además, el Gobierno apuntó contra los violentos incidentes en las inmediaciones del Congreso y denunció un presunto intento de "golpe de Estado" a manos de "grupos terroristas".

"La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina", fue el mensaje que publicó Casa Rosada en la red social X.

18:50 - Un senador agradeció a Patricia Bullrich por "defender al Congreso de los violentos"

El legislador del PRO por Misiones, Martín Goerling, destacó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "defender" al Congreso Nacional "de los violentos" en alusión a los serios incidentes que se produjeron afuera del Palacio Legislativo.

"Quiero agradecer a Patricia Bullrich por defender a este Congreso de los violentos... Esta película ya la vimos y por eso la Argentina votó otra cosa", señaló.

También disparó contra el kirchnerismo y subrayó que "indigna que nadie se haga cargo del desastre que dejaron". "La Argentina está fundida, quebrada, está rota. No les da vergüenza haber dejado a la Argentina así", agregó.

18:00 - Losada, fuerte sobre los incidentes alrededor del Congreso: "Lo que me recordó es lo que pasó en 2017"

La legisladora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, hizo alusión a los incidentes que se produjeron afuera del Congreso en medio de la sesión por la Ley Bases.

Denunció un escenario de "barbarie" y agregó que no encontró a "manifestantes tranquilos". "Vi unas piedras gigantes, bombas molotov y una especie de clavos gigantes que tiraban con armas caseras. Lo que me recordó es lo que pasó en 2017?, apuntó.

"La plaza la rompieron toda. No sé a quién representa esta gente. Qué culpa tienen los móviles de televisión. Hay un nivel de violencia y un nivel de barbarie que no tiene nada que ver con la democracia", insistió.

17:00 - “Senador prófugo, cállese la boca”, el fuerte calificativo de Parrilli a un senador

El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, pidió que la legisladora Lucila Crexell se abstenga de votar por ser postulada como embajadora ante la Unesco.

En medio de su exposición, otro senador -al que la cámara que transmite la sesión no registró- pareció responderle al legislador del kirchnerismo, quien le respondió con dureza.

"Cállese la boca. Usted ha sido un senador prófugo, así que cállese la boca. No le doy interrupción. Respete la palabra, senador prófugo", disparó Parrilli.

16.10 - El kirchnerismo pidió un cuarto intermedio para ver qué pasa en las calles

El senador por Buenos Aires Eduardo "Wado" De Pedro (UP) pidió que se vote para que la sesión pase a un cuarto intermedio de media hora. La intención del kirchnerismo era pausar el debate para salir a la calle y ver qué ocurría con al represión en las afueras del Congreso.

Finalmente, se votó y el resultado fue negativo. La sesión siguió pero un grupo de senadores salió a la calle a ver qué pasaba con los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

15.31 - "Es una mentira que bajar el costo laboral genera empleo"

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde (Unión por la Patria) cuestionó duramente la Ley Bases y con respecto al capítulo de la reforma laboral fue categórico su rechazo al sostener que "es una mentira que bajar el costo laboral genera empleo".

"Es una mentira esto de que bajar el costo laboral genera empleo. Tenemos la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner) cuando se crearon cuatro millones de puestos de trabajo" formales en simultáneo a un mejoramiento del salario.

Además, agregó: "Si no se están tomando trabajadores es por el contexto económico", explicó Recalde en una alusión directa a las consecuencias de la política de Javier Milei.

14 - Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizan momentos de tensión frente al Congreso, donde se trataba en el Senado el proyecto de la Ley Bases.

Los uniformados, que realizan un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaban algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

12.40 - Cristina López dijo que Javier Milei es un "enfermo mental"

La senadora de Tierra del Fuego, Cristina López, dijo: "Solamente un enfermo mental manipulado por un grupo de complices caraduras endeudadores seriales mandan al congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador".

12.03 - Martín Lousteau anunció que vota en contra de la Ley Bases

El senador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (UCR) anunció que votará en contra de la Ley Bases en el Senado. "Hay mucho por corregir y cambiar en esta ley", sentenció.

"Necesitamos un Estado que brinde salud seguridad, justicia infraestructura de calidad. Esto lo aprendieron casi todos los países del mundo", afirmó. Además de diferenciarse del oficialismo también se desmarcó del kirchnerismo: "No somos una maquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo".

Además, el senador radical indicó: “En esta ley a las grandes empresas se les da todo, ahora ya y para siempre, pero los jubilados tienen que esperar”.

“Si no van a mejorar a los jubilados y a la educación, si no pueden considerar a las pymes locales en las grandes inversiones, si no pueden terminar las obras pendiente a las que les queda poco, tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen”, remarcó en el debate.

11.20 - El oficialismo sacó Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de las empresas a privatizar

En su rol como miembro informante, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) leyó una serie de modificaciones que le implementarán al dictamen de mayoría. Allí se destacó la modificación del artículo 7 en el que se habla de privatizaciones, y se eliminó de los anexos a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. La sesión comenzó con el quórum de 37 senadores presentes.

El oficialismo no tenía los votos para avanzar con la venta de las empresas del Estado por la resistencia de un grupo de legisladores. En ese sentido, priorizó la aprobación de la ley y decidió retirar estos artículos.

Otro de los cambios que anunció Abdala tiene que ver con la eliminación del capítulo octavo de la ley. Acá estaba la derogación de la moratoria previsional que se aprobó el año pasado en el Congreso.

11.10 - Los funcionarios del Gobierno, presentes en el Senado

Desde el comienzo de la sesión, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se sentó en uno de los palcos principales del primer piso del recinto del Senado. A su lado, la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

Ambos, junto con Guillermo Francos, fueron las espadas políticas del Gobierno en el Senado para negociar con la oposición dialoguista los cambios en esta ley. José Rolando y María Ibarzábal Murphy presentes en el Senado.

10.33 - El oficialismo defiende la Ley Bases: "La Argentina la necesita"

En su rol como miembro informante, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) defendió el mega proyecto de Javier Milei. "Estamos en condiciones de tener una ley que Argentina necesita y la ciudadanía espera", indicó.

El senador libertario sostuvo que esta ley se pensó "con el fin de tener una herramienta para poder consolidar el progreso y crecimiento del pueblo argentino". "Sabíamos que iban a ponernos palos en la rueda, somos millones los argentinos que queremos superar cualquier obstáculo y pasar esto tiempos con la esperanza y confianza del Gobierno", agregó.

También revalidó la discusión en las comisión. Reconoció que "esta ley está gestada en el Ejecutivo, pero con la incorporación de títulos en Diputados y las sugerencias del Senado, podemos decir que es una ley del Congreso". "Somos optimistas que va a ser aprobada", enfatizó. El senado Abdala habló como miembro informante por el oficialismo.

En otro momento de su discurso, habló del apoyo que esperan de la ciudadanía. "No estamos solos, nos esperan millones de argentinos que quieren que esta ley salga adelante". "Transcurrieron seis meses y todavía no se le votaron las herramientas a un gobierno elegido por el pueblo. Es el único gobierno desde el regreso de la democracia al que no se le ha aprobado una ley", sostuvo.

Asimismo aprovechó para pegarle a "la casta": "La vieja política no entiende o no ve que el mayor de los perjudicados es el pueblo argentino, por la falta de previsibilidad". "El esfuerzo que hacemos hoy los argentinos es mayúsculo", indicó. Por otro lado, reconoció que "falta mucho". "Nos falta salir del cepo", sostuvo.

10.15 - El oficialismo alcanzó el quórum en el Senado

Con la presencia de Martín Lousteau (UCR) y Lucila Crexell y una buena cantidad de aliados, La Libertad Avanza alcanzó el quórum en el Senado. Finalmente, ninguno de los dos senadores del bloque Por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, se sentaron para dar quórum. Tampoco estuvo ninguno de los 33 de Unión por la Patria.

La Libertad Avanza llegó al número de los 37 presentes con los senadores de la UCR, del PRO, de Unidad Federal, de Cambio Federal y del Frente de la Concordia Misionero. De estos también esperan un sólido apoyo para aprobar la Ley Bases, y que vuelva a Diputados con las modificaciones.

10.03 - Empiezan a llegar los primeros senadores

A la espera que se conforme el quórum de 37 senadores para empezar la sesión empiezan a llegar los primeros senadores. Entre ellos están El jefe del bloque PRO, Luis Juez, el de la UCR, Eduardo Vischi. También está presente Maximiliano Abad (UCR).

Noticia en desarrollo...