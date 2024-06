Cristina Kirchner compartió un posteo picante en el que cruzó a Alberto Fernández y a los senadores de Entre Ríos y Corrientes

La exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, compartió un posteo picante en su cuenta de X (exTwitter) que va contra los senadores del Frente para la Victoria, Edgardo Kueider, de Entre Ríos y Carlos Camau, de Corrientes, que fueron puestos en la elección de 2019 primeros en las listas, obteniendo una banca en el Senado y, ahora, votaron a favor de la Ley Bases en general.

"Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras Stefanía Cora y Ana Almirón, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria", escribió un usuario de la red social X y CFK no evitó retwittearlo.

Ambas mujeres iban segundas en sus listas en la elección que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada y no lograron ocupar una banca en la cámara Baja, algo que si -de haber ocurrido- hubiera cambiado el panorama de la votación en el recinto y complicado más al oficialismo para que saque la ley y el paquete fiscal, ya que tanto Cora como Almirón son dos personas que responden directamente al corazón de La Cámpora y de Cristina.

En ese sentido, CFK no solo apuntó contra los dos senadores que votaron a favor de la Ley Bases, sino que también apuntó contra Alberto Fernández, el expresidente que dejó que tanto Kueider como Camau vayan primeros en las listas, dándole casi un lugar privilegiado en la elección. Actualmente, Cora es diputada provincial de Más para Entre Ríos y, Almirón, es consejera de la Entidad Binacional Yacyretá.

El posteo compartido por CFK.

La exvicepresidenta no dejó de demostrar su enojo con los "traidores" de su partido que aflojaron frente al oficialismo, que desde hace casi seis meses viene luchando y negociando con los distintos partidos para lograr que la Ley Bases y el paquete fiscal sea aprobada.