Ley de Bases: un senador radical "indeciso" anticipó que en general votará a favor

El senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), anticipó esta mañana que votará a favor de la Ley de Bases en general, aunque mantendrá sus cuestionamientos en la definición de cada artículo. Se trata de uno de los legisladores que expresó en varias ocasiones sus diferencias con el gobierno y se especulaba que pudiera votar en contra.

“Hay temas puntuales que en la votación en particular me opondré, (pero) seguramente voy a tener el voto positivo, porque entiendo que el Gobierno necesita las herramientas, aunque no tomó el mejor camino”, dijo esta mañana el fueguino en Radio Rivadavia.

Con esta definición, sólo Martín Losuteau queda sin definir su voto. Los otros 12 radicales, ya con Blanco incluido, tienen previsto votar a favor de la ley en general. El senador porteño deberá ahora definir qué posición toma frente a un partido y una bancada que acompaña esta ley.

Blanco, junto con Lousteau, fue uno de los dos senadores radicales que en marzo votó en contra del DNU 70/23 con fuertes críticas a la gestión libertaria. Para esta votación, el fueguino parece tomar un camino distinto y darle la herramienta legislativa al Gobierno. Sin embargo mantiene sus críticas.

El senador Pablo Blanco se manifestó a favor de la ley en general.

"Voy a votar en contra de las privatizaciones, sobre todo de Aerolíneas Argentinas y medios públicos. También sobre las facultades delegadas", señaló ayer el senador. Sobre este último punto remarcó que no le da "la confianza necesaria este gobierno para eso".

A pesar de este apoyo, al oficialismo todavía le falta asegurarse un puñado de votos más para ir al recinto y aprobar esta ley. Todavía hay seis senadores indecisos que podrían terminar de inclinar la balanza a favor. Pero para que eso ocurra, el gobierno deberá seguir con las negociaciones.