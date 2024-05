Manuel Adorni reveló cuánto cobra y apuntó contra Martín Lousteau con una picante ironía

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló cuánto cobra como secretario de Estado, asegurando que su salario asciende a $1,7 millones y que no aumentó como indicaban algunos rumores.

Ante rumores y especulaciones, Adorni desmintió cualquier aumento en su sueldo, aclarando que se mantiene en la misma cifra y apuntó contra quienes difundieron esos trascendidos en su contra.

Además, respondiendo a ciertos comentarios, mencionó que hubo expresiones de deseo de otros funcionarios, como el senador radical Martín Lousteau, de percibir un salario similar al suyo, a lo que él respondió que "estaría encantado que Lousteau cobrara lo mismo" a raíz de que los senadores votaron para subir sus sueldos por encima de los 7 millones de pesos.

Mirá el video de Adorni contando cuánto cobra

"Han dicho tantas mentiras que no me interesa aclarar. Tengo rango de secretario de Estado y ayer me depositaron mi sueldo de $1,7 millones", destacó Adorni.

Estas declaraciones de Adorni en La noche de Mirtha buscan transparentar el panorama respecto a los ingresos de los funcionario del Gobierno y despejar dudas sobre posibles aumentos salariales.

Por último, Adorni reiteró su disposición a seguir trabajando por el bienestar del país, enfocado en su labor como secretario de Estado más allá de las discusiones sobre su remuneración económica.