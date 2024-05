El Gobierno porteño respaldó los operativos con personas en situación de calle

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, se metió en la discusión sobre los operativos con las personas en situación de calle y defendió la iniciativa que impulsa el gobierno porteño para que las personas sin techo se refugien en alguno de los Centros de Inclusión Social (CIS).

El funcionario destacó que la jurisdicción comandada por Jorge Macri es la "única de Argentina que atiende la problemática social de gente sin techo" y remarcó que gracias al censo realizado se puede establecer que la situación "todavía es controlable".

"El espacio urbano es propiedad de todos los porteños", sostuvo en diálogo por Splendid 990, en línea con las declaraciones que realizó el sábado el secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz.

“Quien no acepta esa posibilidad no puede dormir en la calle, tiene que irse a otro lado. Dormir en la calle no es una posibilidad”, había dicho Kravetz en declaraciones radiales.

En esa línea, Wolff explicó que hay "más de 3.000 personas" dentro de los refugios de inserción social y se refirió al método utilizado para afrontar la problemática.

"Si una persona tiene un colchón en la calle, se le saca el colchón y sus pertenencias y se tiene que ir. No puede dormir en la calle. En el procedimiento se les sacan las cosas pero eso es previo a invitarlo a que se traslade a un centro de inclusión social, a donde también se trasladan sus pertenencias", explicó.

Según Wolff, el objetivo del Gobierno porteño es ofrecer "la posibilidad de ayudarlos y de reinsertarlos", pero rápidamente aclaró: "Lo que no vamos a permitir es que duerman en la calle. Primero porque está mal y segundo porque es peligroso para todos".

"El que no acepta la posibilidad de ir a paradores, no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, sentenció.